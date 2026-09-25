Người phụ nữ bị sét đánh, ngã gục xuống đường khi đang lái xe máy

Trưa 25/9, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người bị sét đánh trúng khi đang lưu thông qua vòng xuyến Hải Quan (phường Trường Vinh, Nghệ An).

Hình ảnh camera hành trình của ô tô ghi lại vào lúc 11h52 phút, một người mặc áo mưa, điều khiển xe máy lưu thông qua vòng xuyến Hải Quan bất ngờ bị một tia sét đánh trúng. Người này loạng choạng, lao xe vào vỉa hè.

Tia sét đánh trúng người phụ nữ đang đi xe máy (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân lập tức được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bà H.T.H. (SN 1979, trú phường Trường Vinh, Nghệ An).

Bà H. được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị bỏng ở vùng tay và có chấn thương ở vùng đầu. Hiện nạn nhân đang được các bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 25/9, Nghệ An và khu vực TP Vinh (cũ) có mưa rào và giông, xuất hiện lốc, sét do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa. Cơ quan khí tượng đã phát tín hiệu cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 do lốc, sét; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển ngoài trời trong thời điểm giông bão bất ngờ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.