Dùng nhục hình khiến một học viên cai nghiện tử vong, 4 bị cáo lãnh án

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Phạm Huệ

Theo bản án của Tòa án nhân dân thành phố xác định: Nguyễn Thanh Phú là đối tượng cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Số 3 Công an tỉnh Bình Phước (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 5, Công an thành phố Đồng Nai).

Vào ngày 28-5-2025, giữa Phú và học viên khác xảy ra mâu thuẫn nên Phú dùng tay đánh vào đầu học viên đó. Sự việc được cán bộ quản lý học viên gọi điện báo cho Nguyễn Tất Thành (Đại úy, Tổ phó Tổ quản lý học viên cai nghiện ma túy đang trực chỉ huy) biết. Thành yêu cầu cán bộ đưa Phú đến Ban điều hành Cơ sở cai nghiện để làm việc nhưng Phú không hợp tác, không nhận lỗi vi phạm nên bị đưa vào buồng kỷ luật.

Sau đó, Phú dùng một miếng kim loại tự cứa vào cổ mình gây thương tích chảy máu. Thấy vậy, Thành dùng điện thoại ghi hình ảnh Phú tự cứa vào cổ mình, còn Phong, Hiến, Hùng (là các cán bộ quản lý học viên) cầm bình xịt hơi cay và gậy cao su chạy đến buồng kỷ luật.

Khi nghe Thành nói đánh Phú thì Hiến, Hùng dùng bình xịt hơi cay, xịt vào mặt của Phú. Sau đó, Hiến, Hùng, Phong liên tiếp dùng gậy cao su đánh Phú. Đánh một lúc thì Thành gọi cho cán bộ y tế đến thăm khám cho Phú rồi đi ra cổng gác.

Phú được đưa vào buồng kỷ luật và Thành dặn cán bộ phải thường xuyên kiểm tra tình trạng Phú. Đến ngày 29-5-2025, cán bộ phát hiện Phú nằm bất động nên đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đến 6h sáng cùng ngày, Nguyễn Tất Thành đã lập khống hồ sơ để hợp thức hóa việc tự ý đưa Phú vào buồng kỷ luật, gồm: Biên bản về hành vi, vi phạm kỷ luật của Phú; biên bản họp về việc đề nghị kỷ luật đối với hành vi vi phạm nội quy của Cơ sở cai nghiện ma túy của Phú và đưa cho cán bộ quản lý học viên ký vào biên bản họp thống nhất.

Hội đồng xét xử tham gia xét xử các bị cáo. Ảnh: Phạm Huệ

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử đánh giá: Hành vi của các bị cáo thực hiện là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người là khách thể đặc biệt được Bộ luật Hình sự ưu tiên bảo vệ; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa phương; gây mất mát đau thương không gì bù đắp được cho gia đình người bị hại.

Hành vi các bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công an. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo là người có chức vụ, quyền hạn, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật là nguy hiểm cho xã hội nhưng các bị cáo vẫn cố tình thực hiện đến cùng nên cần xem xét xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.