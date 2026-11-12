Bi hài 'du lịch xem đất'

“Du lịch” xem đất

Vừa trở về từ chuyến “du lịch xem đất”, bà P.L.K (52 tuổi, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh) đã tìm gặp ngay chúng tôi để trải lòng về chuyến đi bi hài nhớ đời của mình. Theo đó, bà K. tình cờ xem được một đoạn video quảng cáo về dự án đất nền, nhà phố tọa lạc ngay ven sông Sài Gòn, khu Nam của TP Hồ Chí Minh với giá siêu rẻ. Bà K. liên hệ số điện thoại quảng cáo và được nhân viên hướng dẫn đăng ký tham dự chuyến đi thực tế tại dự án.

Nhóm khách hàng của bà K. có gần 20 người, tập trung tại sân bóng ở khu vực quận 7 (cũ) để xe của công ty chở tới dự án gần đó. “Khi chúng tôi lên xe đông đủ thì một người đàn ông giới thiệu tên Nam, là trưởng phòng chăm sóc khách hàng của công ty, thông báo, hiện dự án này quá “hot” nên đã bán hết hàng, công ty sẽ đưa quý khách tham quan một dự án khác cách đây không xa, quý khách sẽ có chuyến du lịch trải nghiệm miễn phí. Vì đã trót ngồi lên xe nên ai cũng nghĩ đi một chuyến xem thế nào, biết đâu mua được miếng đất hời”, bà K. kể về “tour du lịch xem đất”.

Đối tượng Nguyễn Hoài Phong tại cơ quan điều tra

Trên xe, hành khách được phát đồ ăn, nước uống, được tặng mỹ phẩm và phiếu mua hàng nên ai cũng vui vẻ. Xe chạy qua địa phận TP Hồ Chí Minh, tới tỉnh Tây Ninh thì dừng lại tại khu đất gần hồ Dầu Tiếng. Hành khách được “lùa” xuống xe. Tại đây, nhân viên công ty đưa ra các bản vẽ dự án. Họ thuyết trình đây là dự án đất nền, nhà phố, biệt thự chuẩn bị khởi công vào đầu năm sau của chủ đầu tư uy tín. Khách hàng đặt mua ngay bây giờ sẽ được tặng 1 chỉ vàng cùng nhiều ưu đãi khác.

“Một vài vị khách đã sốt sắng hỏi thăm, có người xuống tiền đặt cọc và nhận chỉ vàng. Khi bà K. và vài vị khách khác đang phân vân, muốn tìm hiểu thêm thì bị nhân viên môi giới áp sát, thao túng tâm lý kiểu như: Chị đăng ký đặt cọc, nếu mai đổi ý, bên công ty sẽ hoàn trả đủ tiền cọc; ai đăng ký hôm nay sẽ nhận ngay chỉ vàng, ngày mai trả cọc vẫn được giữ vàng... Những vị khách đã đặt cọc mua cũng quây vào, thêm lời hưởng ứng khiến chúng tôi rất khó xử. Sau khi chúng tôi quyết định không đặt cọc vì cần tìm hiểu thêm vài thông tin, lập tức nhân viên công ty trở mặt ngay. Họ thông báo chuyến xe tiếp tục đến dự án khác, nên sẽ không đưa tôi cùng 2 vị khách khác trở về thành phố. Chúng tôi bị bỏ lại và phải tự bắt xe về”, bà K. kể.

Trở về, bà K. phát hiện trên chuyến xe đó chỉ có 3 vị khách đi xem đất thật, còn lại là “chim mồi” đóng giả khách mua, xuống tiền đặt cọc để dẫn dụ “con mồi”.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua đất

Bẫy “mua lại suất cọc”

Bà K. vẫn còn may mắn vì chưa mất tiền cọc đất. Trường hợp chị L.T.V (36 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) mới bi đát. Chị V. tìm được mảnh đất đăng bán trên trang “bất động sản” uy tín nên liên hệ để đi xem. Môi giới đã không dẫn chị tới mảnh đất đó mà lèo lái sang một dự án nhà phố tại xã Bình Chánh với lời quảng cáo có cánh, nào là “nhà đã xây xong, chìa khóa trao tay”, “mua đất tặng nhà”... Chị V. lên một chuyến xe do nhóm môi giới chuẩn bị sẵn, chở thẳng tới dự án nhà phố có sẵn. Chị V. cùng một số khách được giới thiệu các căn nhà phố thương mại nhưng bán giá nhà ở xã hội. Hiện đang có một vài suất nội bộ, khách chỉ cần đặt cọc là công ty sẽ mua lại với giá chênh lệch 30%. Để tạo niềm tin, môi giới ký cam kết mua lại suất của chị V. Trong vòng một tháng, nếu không mua sẽ phải trả lại cọc gấp đôi và ngược lại, chị V. không bán sẽ mất cọc.

“Tận mắt nhìn thấy những dãy nhà hiện hữu tại dự án, tôi cũng tin tưởng. Giá chào bán lại rẻ hơn thị trường, mua xong có thể bán lại kiếm lời ngay. Tôi đã xuống 100 triệu tiền đặt cọc và được tặng lại nửa chỉ vàng”, chị V. cho biết.

Những dãy nhà mới xây được chào mời, quảng cáo “nhà công nhân giá rẻ”, chỉ vài trăm triệu

Chuyến đi thành công, chị V. được công ty đưa về tận nhà. Một tháng trôi qua, nhóm môi giới liên hệ với chị V. để mua lại suất nhà ưu đãi. Chị V. khấp khởi chạy xuống dự án để làm thủ tục thì bị yêu cầu phải ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư xong mới có thể sang nhượng suất mua. “Trớ trêu là dự án chưa đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nên tôi không thể làm thủ tục được. Theo cam kết đã ký với môi giới, nếu trong vòng một tháng tôi không bán lại suất mua sẽ bị mất cọc. Lúc này tôi mới biết mình đã bị giăng bẫy ngay từ đầu”, chị V. chua chát chia sẻ.

Dù biết mình bị lừa, nhưng khách hàng như chị V. không thể nào đi kiện để lấy lại tiền, vì đã trót ký vào bản cam kết bán lại suất đặt cọc. Đây là chiêu thức mới, tinh vi của đối tượng lừa đảo. Trong quá trình tư vấn, chúng thao túng tâm lý, đưa thông tin lấp lửng, gian dối để “gài” nạn nhân vào bẫy, từ đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Ngày 30/10, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về việc triệt phá một đường dây lừa đảo bất động sản núp bóng doanh nghiệp, sử dụng chiêu thức quảng cáo một đằng, bán một nẻo để dụ khách hàng đặt cọc mua đất.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hoài Phong (33 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) là Tổng Giám đốc Công ty Bảo Phúc (địa chỉ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh). Phong cùng các đối tượng chủ chốt lập ra nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái rồi chỉ đạo cấp dưới đăng thông tin gian dối về nhà, đất với giá siêu rẻ trên các nền tảng mạng xã hội và trang rao vặt như chotot.vn, batdongsan.com, TikTok... để dẫn dụ khách liên hệ. Khi người mua từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành như Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Hà Nội... tìm đến, nhân viên công ty lấy lý do nhà, đất quảng cáo trên mạng đã bán hết, sau đó dụ khách lên các xe 7 chỗ, 45 chỗ chở thẳng về xem đất tại một số xã thuộc tỉnh Tây Ninh (khu vực Long An trước đây).

Khách hàng được dẫn đi xem những khu đất ở xa thành phố

Tại hiện trường, các đối tượng tung ra bản vẽ phối cảnh dự án phân lô với hàng loạt tiện ích ảo, đồng thời bố trí “chim mồi” đóng giả khách giao dịch, chen nhau đặt cọc, chuyển khoản nhằm thao túng tâm lý.

Khi nạn nhân tin tưởng, đóng tiền đặt cọc, nhóm này tiếp tục tung các thông tin gian dối khiến khách không thể hoàn tất giao dịch, từ đó chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền.

Tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng, 2 chi nhánh của công ty cùng nơi ở của Phong, cơ quan điều tra thu giữ nhiều con dấu, máy tính và hàng loạt tài liệu, hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng đất giai đoạn 2024-2026. Bước đầu, Cơ quan công an xác định nhóm này chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân cùng hàng trăm hợp đồng cọc với khách hàng, chiếm giữ hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Hoài Phong, Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 28 nạn nhân và đang tiếp tục mở rộng vụ án. Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân bị doanh nghiệp này lừa đảo cần sớm liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh để phối hợp giải quyết. Đồng thời, cơ quan điều tra kêu gọi các nhân viên từng làm việc cho nhóm đối tượng trên sớm ra trình diện để hưởng chính sách khoan hồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các bất động sản vị trí đẹp nhưng giá siêu rẻ, tuyệt đối không giao dịch hay đặt cọc theo tâm lý đám đông khi chưa xác minh quy hoạch và tính pháp lý tại chính quyền địa phương.

Trước khi giao dịch, cần chủ động liên hệ UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai để xác thực thông tin chủ đất, kiểm tra quy hoạch và tham khảo giá.

Bên cạnh đó, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các tổ chức, doanh nghiệp nhiều lần thay đổi tên hoặc địa chỉ đăng ký kinh doanh, cũng như các trường hợp thông tin thửa đất được giới thiệu ban đầu khác biệt so với thửa đất thực tế giao dịch, ký hợp đồng đặt cọc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ thông tin, hình ảnh, ghi âm, ghi hình và chứng từ giao dịch để trình báo ngay cho Cơ quan công an giải quyết theo quy định.