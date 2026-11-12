Điều tra, làm rõ vụ nam sinh bị thả xuống sông sau tai nạn giao thông

Ngày 11.11, UBND xã Diễn Châu (Nghệ An) thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh H.X.Q (18 tuổi, trú phường Quỳnh Mai) tại khu vực cầu Lạch Vạn sau 2 ngày mất tích.

Theo thông tin ban đầu, Q là sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, đóng tại phường Vinh Phú. Q ở cùng phòng trọ với Nguyễn Hồ Quang Tú (19 tuổi, trú phường Quỳnh Mai), cũng là sinh viên của trường.

Hiện trường vụ việc nam sinh thả thi thể bạn xuống sông sau vụ tai nạn giao thông

Trước đó, ngày 9.11, sau khi Q về quê nghỉ cuối tuần, gia đình bất ngờ mất liên lạc với nam sinh. Nhiều nỗ lực tìm kiếm được triển khai nhưng không có kết quả, gia đình sau đó đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định trước thời điểm mất tích, Q đi cùng Tú. Theo lời khai ban đầu, khoảng 2h ngày 9.11, cả hai rủ nhau đi nhậu. Đến khoảng 4h cùng ngày, Tú điều khiển xe máy chở Q từ phường Quỳnh Mai vào trường để chuẩn bị cho tuần học mới.

Khi di chuyển trên tuyến đường ven biển, đến khu vực một cây cầu thuộc xã Hải Châu, Q ngồi phía sau bất ngờ bị ngã, đầu va vào lan can cầu và rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Thấy bạn bị thương, trong điều kiện đường vắng, không tìm được người hỗ trợ, Tú đưa Q lên xe máy với ý định chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến khu vực cầu Lạch Vạn, thuộc xã Diễn Châu, Tú phát hiện bạn đã không còn thở.

Theo lời khai, trong lúc hoảng loạn và lo sợ phải chịu trách nhiệm pháp lý, Tú đã thả Q xuống sông rồi rời đi.

Từ những thông tin thu thập được cùng lời khai của người liên quan, lực lượng chức năng xác định khu vực nghi xảy ra vụ việc, huy động lực lượng và phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến ngày 11.11, thi thể nam sinh H.X.Q được tìm thấy dưới sông, tại khu vực cầu Lạch Vạn.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến vụ tai nạn, nguyên nhân tử vong cũng như các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.