Bán vàng trả nợ rồi cùng con bịa chuyện 'bị bỏ bùa lấy vàng'

Tối 11/11, tin từ UBND xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau, Công an xã đã có kết quả xác minh ban đầu đối với việc bà N.N.D. (69 tuổi, trú xã Trần Phán) trình báo bị "bỏ bùa" lấy mất vàng.

Sáng cùng ngày, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh bà D. với gương mặt thất thần cho rằng bị người lạ "bỏ bùa" lấy vàng, khiến dư luận hoang mang.

Người phụ nữ 69 tuổi thừa nhận cùng con gái bán vàng trả nợ rồi dựng chuyện bị lừa. Ảnh minh hoạ.

Công an vào cuộc xác minh, khi được mời làm việc, bà D. đã thừa nhận trình báo sai sự thật.

Bà D. khai, đã bàn với con gái bán vàng trả nợ và dựng chuyện bị "bỏ bùa" từ ngày 7/11.

Theo lời bà D., do thiếu nợ, bà D. đã 2 lần đưa vàng cho con gái bán lấy tiền trả nợ vào ngày 10, 11/11. Số vàng đem bán gồm 1 chiếc lắc vàng 18K trọng lượng hơn 5 chỉ, dây chuyền, bông tai, nhẫn bằng vàng 18K.

Sau khi đưa vàng cho con gái bán, bà D. đến quầy bán cá ở chợ của con dâu và than mệt, lấy tỏi ra ngậm và bảo đã mất hết vàng.

Sau đó bà D. cùng con gái đến Công an xã Trần Phán trình báo việc "bị người khác bỏ bùa lấy vàng".

Hiện tại, các clip này đã được gỡ xuống. Công an xã Trần Phán đang xác minh, làm rõ hành vi của bà D. và con gái để có hướng xử lý.