Mượn điện thoại gọi cho gia đình rồi bất ngờ bỏ chạy

Ngày 11/11, VKSND khu vực 2, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố 3 bị can: N.T.M (SN 2010); P.V.H.A (SN 2010) và H.V.Q (SN 2010), cùng trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 171 Bộ luật Hình sự.

3 thiếu niên cướp giật tài sản sản tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 6/11/2026, Công an xã Lâm Thao tiếp nhận tố giác của anh N.Đ.Ng. (SN 1991, trú tại khu Đại Đình, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về việc bị cướp giật tài sản tại cửa hàng sửa chữa điện thoại di động thuộc khu Tân Sơn, xã Lâm Thao.

Theo nội dung trình báo, khoảng 21h ngày 5/11/2026, anh Ng. đưa cho N.T.M. hai chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 và iPhone 14 để M. gọi điện về cho gia đình. Đây là hai chiếc điện thoại M. và một người bạn đã mang đến thế chấp tại cửa hàng từ đầu giờ chiều cùng ngày.

Lợi dụng lúc anh Ng. không chú ý, M. bất ngờ cầm cả hai chiếc điện thoại bỏ chạy ra ngoài, sau đó lên xe mô tô cùng các đối tượng đi cùng tẩu thoát. Mặc dù anh Ng. đuổi theo và hô hoán nhưng không kịp ngăn chặn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lâm Thao đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh, rà soát đối tượng, tập trung làm rõ diễn biến vụ việc và những người có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong khoảng 12h, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ N.T.M; đồng thời làm rõ và bắt giữ hai đối tượng cùng tham gia thực hiện hành vi cướp giật tài sản là P.V.H.A và H.V.Q. Hai chiếc điện thoại là tang vật của vụ việc cũng được thu hồi.

Ngày 8/11/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội Cướp giật tài sản; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.