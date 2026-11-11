[Ảnh] Lào Cai: Thêm những Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương

Khu vực đồi C10, phường Cam Đường, nơi lực lượng chức năng tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ sau 3 ngày khai quật. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Đặc biệt, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật cá nhân. Qua đánh giá, bước đầu nhận định hài cốt có thể là của một nữ liệt sĩ. Đây là trường hợp đầu tiên có dấu hiệu là nữ liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn tỉnh từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ tại khu vực đồi C10﻿. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Cán bộ, chiến sĩ tập trung tìm kiếm tại những vị trí có thông tin về phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Công tác khai quật được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ nhằm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sĩ trong quá trình khai quật tại đồi C10. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Hài cốt nữ liệt sĩ được tìm thấy ngày 11/11, là trường hợp đầu tiên được phát hiện trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Lào Cai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Nhiều di vật cá nhân được tìm thấy cùng hài cốt nữ liệt sĩ, trong đó có đôi dép nữ, nhẫn, kẹp tóc và khăn quàng cổ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Bà Vàng Thị Dung, người cung cấp thông tin và đồng ý để lực lượng chức năng tìm kiếm, khai quật trong khu vườn của gia đình luôn chăm chú theo dõi, đồng thời tận tình hỗ trợ các lực lượng trong quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ﻿. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn để bảo quản, chăm sóc, chờ thực hiện các bước tiếp theo. (Ảnh: CÔNG HẢI)