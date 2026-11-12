Vụ nam sinh 18 tuổi tử vong dưới sông ở Nghệ An: Hé lộ lời khai bất ngờ

Liên quan đến vụ nam sinh 18 tuổi mất tích rồi được tìm thấy tử vong dưới sông sau 2 ngày tìm kiếm tại Nghệ An, cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân gặp tai nạn giao thông khi đi cùng bạn. Sau đó, người bạn này đã có hành động khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong, nạn nhân là em H.X.Q. (sinh năm 2008), sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn Nghệ An.

Trước đó, ngày 9/11, Q. trở về nhà tại phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An) để nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, sau đó gia đình bất ngờ mất liên lạc với nam sinh. Dù tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả, người thân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong.↵

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an các địa phương liên quan tiến hành xác minh. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định trước khi mất tích, Q. đi cùng Nguyễn Hồ Quang Tú (sinh năm 2007), là bạn cùng phòng trọ và học chung trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 9/11, Q. và Tú cùng nhau đi nhậu. Đến khoảng 4h, Tú điều khiển xe máy chở Q. từ khu vực phường Quỳnh Mai đến trường để chuẩn bị cho tuần học mới.

Khi cả hai di chuyển trên tuyến đường ven biển, đến địa phận xã Hải Châu thì xảy ra tai nạn giao thông.

Theo lời khai ban đầu của Tú, do đường vắng, thấy Q. bị thương nặng nên người này đã đưa bạn lên xe máy, dự định chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi di chuyển được một đoạn, Tú phát hiện Q. đã bất tỉnh.

Trong lúc hoảng loạn, Tú khai đã thả Q. xuống sông tại khu vực cầu Lạch Vạn.

Báo Công an nhân dân thông tin, từ lời khai của Tú, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí xảy ra tai nạn giao thông và tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến sáng 11/11, thi thể nam sinh H.X.Q. được tìm thấy dưới sông, khép lại 2 ngày tìm kiếm trong lo lắng của gia đình.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.