Hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trước 15/12

Theo đó, doanh nghiệp cần rà soát thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để kịp thời cập nhật, bổ sung các nội dung còn thiếu hoặc chưa chính xác.

Các nội dung cần chuẩn hóa gồm: cập nhật thông tin căn cước/căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật, thành viên, chủ sở hữu công ty, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với trường hợp giấy tờ đăng ký doanh nghiệp vẫn ghi nhận số chứng minh nhân dân; bổ sung số lượng lao động đối với doanh nghiệp chưa kê khai; bổ sung thông tin ngành, nghề kinh doanh chính còn để trống và cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam…

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ “https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/”. Sau khi gửi hồ sơ, doanh nghiệp đăng nhập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để theo dõi và nhận phản hồi kết quả xử lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp liên hệ Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính (tầng 6, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu); điện thoại: 0236.3821755 để được hướng dẫn, giải đáp.