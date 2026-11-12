Sổ tiết kiệm bị rách, hư hỏng hoặc mất thông tin có rút được tiền?

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Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Việc sổ tiết kiệm bị rách, hư hỏng hoặc mất một phần thông tin không đồng nghĩa với việc người gửi tiền mất quyền đối với khoản tiền đã gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên, để được giải quyết yêu cầu rút tiền, khách hàng cần thực hiện các thủ tục kiểm tra, xác minh theo quy định.

Theo Điều 16 Thông tư số 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về tiền gửi tiết kiệm, tổ chức tín dụng có trách nhiệm hướng dẫn xử lý đối với trường hợp thẻ tiết kiệm bị nhàu nát, rách, mất và các trường hợp rủi ro khác. Việc xử lý phải phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện hoạt động của tổ chức tín dụng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Bên cạnh đó, Điều 18 Thông tư này quy định về thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch. Theo đó, ngân hàng thực hiện đối chiếu thông tin người gửi tiền, thông tin trên thẻ tiết kiệm và chữ ký trên giấy rút tiền với dữ liệu lưu tại ngân hàng trước khi thực hiện chi trả.

Như vậy, trường hợp sổ tiết kiệm bị rách, nhòe chữ hoặc không còn nguyên vẹn, khách hàng vẫn có thể được giải quyết yêu cầu rút tiền sau khi ngân hàng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh và đáp ứng các điều kiện chi trả theo quy định.

Để thực hiện thủ tục, khách hàng nên liên hệ với ngân hàng nơi gửi tiền, mang theo sổ tiết kiệm bị hư hỏng và giấy tờ xác minh thông tin cá nhân để được hướng dẫn. Ngân hàng sẽ kiểm tra tình trạng sổ, đối chiếu thông tin khoản tiền gửi với dữ liệu lưu trữ và hướng dẫn phương án xử lý phù hợp.

Tùy theo mức độ hư hỏng và quy trình của từng ngân hàng, khách hàng có thể được yêu cầu thực hiện thủ tục cấp lại sổ tiết kiệm hoặc hoàn thiện các giấy tờ cần thiết trước khi rút tiền. Trường hợp thông tin trên sổ bị mất hoặc không thể nhận diện đầy đủ, quá trình xác minh có thể cần thêm thời gian.

Đáng lưu ý, khách hàng không nên tự ý sửa chữa, tẩy xóa, chắp vá hoặc bổ sung thông tin trên sổ tiết kiệm vì có thể gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, đối chiếu. Nếu sổ bị mất hoàn toàn, người gửi tiền cần thông báo kịp thời cho ngân hàng để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Ngoài ra, theo Điều 21 Thông tư số 48/2018/TT-NHNN, tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch và đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có) nội dung xử lý đối với trường hợp thẻ tiết kiệm bị nhàu nát, rách, mất. Vì vậy, khách hàng có thể chủ động tìm hiểu quy trình của ngân hàng để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tránh mất thời gian khi thực hiện giao dịch.

Như vậy, sổ tiết kiệm bị rách, hư hỏng hoặc mất một phần thông tin không làm mất quyền đối với khoản tiền gửi của khách hàng. Tuy nhiên, việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi ngân hàng hoàn tất các thủ tục xác minh cần thiết, bảo đảm an toàn và quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.