Vụ nhận hối lộ, môi giới hối lộ tại Sở Y tế Hà Nội: 16 bị cáo lĩnh án

Theo bản án sơ thẩm, 8 bị cáo là cán bộ, nguyên cán bộ thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên phạt các mức án về tội “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Cụ thể, về tội “Nhận hối lộ”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) 8 năm tù; Nguyễn Thị Huy (SN 1968, cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) 24 tháng tù.

Cùng về tội danh này, bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị tuyên phạt 25 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Thị Hương (SN 1988, chuyên viên) 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Việt Phong (SN 1972, cán bộ) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Đình Long (SN 1995, chuyên viên) 42 tháng tù.

Đối với bị cáo Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1962, cán bộ hưu trí), HĐXX tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Đối với 3 bị cáo khác thuộc Sở Y tế Hà Nội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Hồng Phương (SN 1969, chuyên viên Văn phòng) 30 tháng tù; Nguyễn Đình An (SN 1985, nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Môi giới hối lộ”. Bị cáo Đỗ Doãn Tiến (SN 1977, lái xe) bị tuyên phạt 22 tháng 1 ngày tù về tội “Môi giới hối lộ”. Do mức án bằng thời gian đã bị tạm giam, bị cáo Tiến được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa.

Đối với 5 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích (SN 1984, trú tại xã Thuận An, Hà Nội) 6 năm tù; Bùi Lan Anh (SN 1985, dược sĩ, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) 5 năm 6 tháng tù; Trần Thị Chiến (SN 1988, trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội) 36 tháng tù; Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1978, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) 32 tháng tù; Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1975, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) 30 tháng tù, cùng về tội “Môi giới hối lộ”.

Nhận định về hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX xác định, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ căn cứ kết luận các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để nhận tiền của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân.

Đổi lại, các bị cáo tạo điều kiện, hướng dẫn các cơ sở khắc phục sai sót, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua những vi phạm trong quá trình thẩm định, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Tổng số tiền các bị cáo đã nhận hối lộ trong vụ án được xác định là hơn 3,5 tỉ đồng.

Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án.

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đều là những người có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao hoặc thông qua hoạt động môi giới để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân.

Vì vậy, HĐXX xét thấy cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo.

Theo đó, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối cải, có ý thức khắc phục hậu quả và hợp tác với Cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, nhiều bị cáo có quá trình công tác, cống hiến, được tặng thưởng bằng khen, giấy khen; gia đình một số bị cáo có công với cách mạng.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã quyết định mức hình phạt đối với từng bị cáo như trên.