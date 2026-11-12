Hai hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế bị khai trừ Đảng vì suy thoái, gây hậu quả rất nghiêm trọng

Theo đó, ngày 11/11, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản- nơi ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, ông Dương Quang Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (là trường trung tâm đóng ở bờ bắc sông Hương) và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai đảng viên này vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Trường Tiểu học Quảng Thành do ông Ngô Hoàng Quốc Dũng làm Hiệu trưởng vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng (trong ảnh, hội nghị viên chức, người lao động năm học 2026 - 2027 của nhà trường).

Ban Thường vụ Thành ủy Huế xác định những vi phạm của ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân các cá nhân vi phạm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai ông Dương Quang Nam và Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Theo một nguồn tin cho biết, ông Dương Quang Nam và Ngô Hoàng Quốc Dũng đang bị cơ quan Công an TP Huế điều tra về hành vi "Nhận hối lộ" của cơ sở kinh doanh cung ứng thực phẩm bán trú cho học sinh của nhà trường. Hiện, vụ án đang trong quá trình điều tra, mở rộng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa cung cấp thông tin chính thống.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin “Bốn hiệu trưởng trường tiểu học ở TP Huế viết đơn xin từ chức” gồm: Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Trường Tiểu học Hương An, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Hương Hồ. Trong đó, có 3 hiệu trưởng có nguyện vọng xin ở lại làm giáo viên. Các đơn xin từ chức của các hiệu trưởng đã được Đảng ủy các phường đồng ý. Đến ngày 11/11, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, một trong 5 trường tiểu học trung tâm ở TP Huế đã bổ nhiệm hiệu trưởng mới.