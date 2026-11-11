Quảng Ngãi: Tìm thấy 2 bộ hài cốt nghi liệt sĩ cùng nhiều di vật thời chiến

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ xã Bờ Y tiến hành khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Đăk Răng

Ngày 11.11, bà Y Lan, Chủ tịch UBND xã Bờ Y (Quảng Ngãi) cho biết, chiều 10.11, Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ xã Bờ Y đã tổ chức khai quật tại khu vực rẫy của người dân ở thôn Đăk Răng, qua đó phát hiện 2 bộ hài cốt nghi là hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Theo thông tin người dân cung cấp, khoảng 15 năm trước, trong quá trình làm rẫy, gia đình ông Hà Quang Hòa (SN 1976, trú tại xã Bờ Y) sử dụng máy múc đào ao và phát hiện 2 ngôi mộ có các di vật được cho là của bộ đội.

Sau khi phát hiện, gia đình ông Hòa đã di dời các phần mộ đến khu đất cao hơn, đồng thời thường xuyên thăm nom. Từ nguồn tin này, lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, xác minh khu vực và tổ chức khai quật.

Quá trình khai quật lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

Quá trình khai quật, tại ngôi mộ thứ nhất, lực lượng chức năng tìm thấy 1 ca bi đông, 2 lọ thuốc Penicillin, 1 bật lửa bằng nhôm và 3 lưỡi dao.

Tại ngôi mộ thứ hai, các di vật được phát hiện gồm 1 dao găm, 1 đôi dép cao su, 1 bát sứ và 1 mảnh đồ, 1 khóa dây thắt lưng loại lớn, 1 bật lửa bằng nhôm cùng 1 quả mìn bộ binh.

Sau khi hoàn thành công tác khai quật, Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ xã Bờ Y đã thu gom, bảo quản các bộ hài cốt và di vật theo quy trình chuyên môn.

Hai bộ hài cốt hiện được đưa về trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Bờ Y để quản lý, chăm sóc, bảo quản tạm thời, chờ xác minh và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Hai bộ hài cốt nghi là liệt sĩ cùng nhiều di vật được lực lượng chức năng đưa về trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Bờ Y để bảo quản, chờ xác minh theo quy định

Việc phát hiện 2 bộ hài cốt cùng nhiều di vật tại thôn Đăk Răng là thêm một nguồn thông tin quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Qua đó, góp phần hiện thực hóa hy vọng xác định danh tính những người đã hy sinh, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.