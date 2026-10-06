Hà Tĩnh và Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm nguy cơ cao sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua (từ 13 giờ ngày 5/10 đến 1 giờ ngày 6/10), khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Kỳ Lạc 362mm, Hồ Kim Sơn 309,4mm (Hà Tĩnh); Tân Lâm 235,2mm, Mai Hoá 148mm (Quảng Trị);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở nhiều xã phường do mưa lớn. Ảnh: PV

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ như sau: Hà Tĩnh 10-40mm, có nơi trên 100mm; Quảng Trị 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

Hà Tĩnh: Cẩm Hưng, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, P. Hải Ninh, P. Hoành Sơn, P. Sông Trí, P. Vũng Áng; Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Kỳ Anh, Kỳ Khang; Cẩm Xuyên.

Quảng Trị: Kim Ngân, Lệ Ninh, Trường Phú, Tuyên Bình; Bố Trạch, P. Đồng Sơn, Phú Trạch, Quảng Ninh, Trường Ninh, Trường Sơn, Tuyên Hóa, Tuyên Phú; Bắc Trạch, Bến Quan, Đồng Lê, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Hướng Lập, Hướng Phùng, Kim Phú, Nam Ba Đồn, Phong Nha, Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ đã làm 4 người bị thương do sét đánh tại Sơn La; 35 nhà bị tốc mái (Điện Biên 13, Hà Tĩnh 22); 3ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 16 chuồng trại bị hư hỏng, 70m tường rào bị đổ (Điện Biên).

Riêng tỉnh Lâm Đồng từ ngày 2-5/10, mưa lớn đã làm 1 nhà hư hỏng, 54 nhà bị ngập (hiện nước đã rút, người dân đã trở về nhà); 244ha lúa và 79ha cây trồng khác bị ngập úng; 6 vị trí đường tỉnh bị sạt lở (đã được xử lý, thông tuyến). Ước thiệt hại khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức hỗ trợ gia đình người bị nạn, huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thực hiện nghiêm văn bản số 56/BCĐ-BNNMT, ngày 5/10 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia trong đó tập trung vào việc theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn...

Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du...Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại...