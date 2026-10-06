Đà Nẵng công bố tải trọng, khổ giới hạn đường bộ năm 2026

Theo đó, các tuyến quốc lộ do Sở Xây dựng quản lý có 5 vị trí hạn chế khổ giới hạn và 20 cầu hạn chế khổ giới hạn, tải trọng. Các tuyến đường tỉnh có 41 vị trí hạn chế khổ giới hạn và 86 cầu hạn chế. Đường đô thị có 10 vị trí hạn chế khổ giới hạn và 18 cầu hạn chế.

Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, cá nhân có phương tiện cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng có tổng tải trọng xe và hàng hóa vượt trị số công bố, khi có nhu cầu lưu thông trên các tuyến đường hạn chế phải đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ, xe bánh xích theo quy định. Danh mục cụ thể các vị trí, cầu hạn chế được công bố tại các phụ lục kèm theo quyết định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2026.