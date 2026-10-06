Thủ tướng sẽ thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia

Vừa qua cổng trạm thu phí, chiếc ô tô điện mini bất ngờ chuyển làn từ bên trái sang, chạy cắt ngang đầu xe gắn camera đang đi ra ở làn kế bên để tấp vào lề phải. Vụ việc xảy ra ở trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xã Đông Hưng, tỉnh Đồng Tháp.