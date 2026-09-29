Bên những công việc thầm lặng...

Hằng ngày, các chiến sĩ dân quân có mặt tại vị trí được phân công từ rất sớm, phối hợp bảo vệ khu vực tìm kiếm, quy tập; hỗ trợ bảo quản HCLS, di vật liệt sĩ; túc trực tại nhà bia, bàn thờ và nơi quàn HCLS; tận tình hướng dẫn nhân dân đến thăm viếng. Mỗi đồng chí một phần việc, tất cả đều được thực hiện cẩn trọng, nghiêm túc và thành kính. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, Ban CHQS phường bố trí lực lượng trực theo ca, kíp, bảo đảm quân số 24/24 giờ tại công viên.

Trung tá Bùi Việt Thắng, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Hòa Hưng cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt chấp hành nghiêm các quy định, giữ đúng lễ tiết, tác phong, chuẩn mực khi giao tiếp với nhân dân và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng. Trong quá trình thực hiện, chỉ huy đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt”.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và nhân chứng trong chuyến khảo sát tại công viên Lê Thị Riêng.

Hằng ngày, tại đây có nhiều thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và người dân đến thăm viếng, tìm hiểu thông tin. Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của mỗi người, các chiến sĩ dân quân thường trực luôn ân cần hỏi han và hướng dẫn. Gặp người cao tuổi đi lại khó khăn, các đồng chí tận tình dìu đỡ, nhẹ nhàng giải thích, nhắc nhở mọi người chấp hành quy định.

Có thời điểm lượng người đến công viên rất đông, nhất là khi diễn ra các hoạt động tri ân, truyền hình trực tiếp hoặc đón các đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Khi ấy, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường chủ động bám vị trí, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng người và phương tiện, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm các hoạt động diễn ra trang nghiêm, an toàn.

Chiến sĩ dân quân thường trực Ban CHQS phường Hòa Hưng làm nhiệm vụ canh gác tại khu vực bảo quản hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng.

Dù vào thời điểm đông người đến thăm viếng hay trong những ca trực đêm trời mưa tầm tã, các chiến sĩ dân quân vẫn luôn giữ tác phong nghiêm túc, tận tụy với nhiệm vụ, góp phần giữ cho công viên Lê Thị Riêng luôn trang nghiêm, thấm đượm nghĩa tình, trở thành nơi hội tụ của lòng tri ân sâu sắc.