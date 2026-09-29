Diễn đàn Biển Việt Nam 2026: Điểm hẹn hợp tác quốc tế vì mục tiêu xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh

Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế.

Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện từ các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học; doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Góp phần hiện thực hóa tầm nhìn mới của Việt Nam về biển

Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; đề cao vai trò trung tâm của Nhân dân và doanh nghiệp; đề ra mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Nghị quyết mới đánh dấu bước chuyển mạnh về tư duy, từ khai thác biển sang quản trị biển; từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia biển mạnh; từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Biển đảo gắn với chủ quyền thiêng liêng, không gian sinh tồn, và phát triển của đất nước, cửa ngõ giao lưu quốc tế và là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Phát triển kinh tế biển hiện đại phải đồng thời bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển.

Thông tin cụ thể về Diễn đàn Biển:

- Thời gian: Sáng Thứ Sáu ngày 2/10;

- Địa điểm: Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, Hà Nội.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển nhanh sang kinh tế biển xanh, năng lượng ngoài khơi, vận tải biển phát thải thấp, nuôi biển công nghệ cao, quản trị đại dương dựa trên dữ liệu và bảo tồn hệ sinh thái, khả năng tiếp cận kịp thời thông tin, tri thức, công nghệ, tiêu chuẩn và kinh nghiệm quốc tế đã trở thành một nguồn lực quan trọng đối với phát triển quốc gia. Những thay đổi về chính sách, thị trường, khoa học - công nghệ và quản trị biển trên thế giới vừa tạo ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu Việt Nam phải thường xuyên cập nhật, phân tích và chủ động lựa chọn mô hình phát triển phù hợp.

Với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh”, Diễn đàn mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động hiện thực hóa tầm nhìn mới về xây dựng Việt Nam trở quốc gia biển mạnh thông qua những hành động cụ thể. Đây là cơ hội kịp thời để huy động các mối quan hệ đối tác, nguồn lực và tri thức quốc tế nhằm hỗ trợ định hướng chiến lược phát triển biển mới của đất nước, gắn kết hợp tác, đầu tư và trao đổi tri thức với các ưu tiên mới của Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam vào hợp tác và quản trị đại dương ở khu vực và trên toàn cầu.

Nội dung tổng hợp, liên ngành và mang tính định hướng chính sách cao

Nội dung Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 được thiết kế theo hướng tổng hợp, liên ngành, bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; tập trung vào các vấn đề xuyên suốt gồm: huy động tài chính và đầu tư, hạ tầng biển, khoa học - công nghệ và dữ liệu, quản trị tổng hợp và quy hoạch không gian biển, môi trường, hệ sinh thái, khí hậu, nguồn nhân lực và văn hoá biển. Diễn đàn biển gồm Phiên Khai mạc, Phiên định hướng cấp cao, ba Phiên chuyên đề song song, Phiên Tổng luận kết quả ba phiên song song và Phiên bế mạc. Các phát biểu tại phiên định hướng cấp cao tập trung vào xác định các mục tiêu, nhu cầu về hợp tác quốc tế, các điểm nghẽn và giải pháp phối hợp nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Diễn đàn biển Việt Nam năm 2026 không chỉ truyền tải thông điệp về tầm nhìn mới về biển của Việt Nam trong Nghị quyết số 20-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực thực hiện Nghị quyết; mà còn thể hiện quyết tâm của Việt Nam sẵn sàng của cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực, trách nhiệm trong quản trị biển và đại dương bền vững.