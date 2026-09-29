Sư đoàn 377: Cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị

Đại tá Vũ Cao Thép, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 377 phát biểu khai mạc và giới thiệu một số chuyên đề. Tham dự hội nghị có chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, đảng viên khối cơ quan Sư đoàn và khối cơ quan Trung đoàn 292.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập 5 nghị quyết, 2 chỉ thị, trong đó tập trung vào công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; phát triển du lịch; phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia.

Đại tá Vũ Cao Thép phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các báo cáo viên làm rõ những nội dung cốt lõi, quan điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và định hướng vận dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Chính ủy Sư đoàn 377 yêu cầu gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.