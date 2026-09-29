Tổng duyệt Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Dự tổng duyệt có lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương liên quan.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh sẽ diễn ra tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, phường Cam Đường vào sáng mai (30/9).

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng đã thực hành, khớp nối toàn bộ chương trình lễ truy điệu, trong đó tập trung vào các nghi thức quân nhạc, tiêu binh, dâng hoa, dâng hương; điều hành lễ truy điệu...

Công tác bố trí khối đại biểu, khánh tiết, âm thanh, phương tiện phục vụ buổi lễ cũng được kiểm tra, rà soát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng kiểm tra nội dung trang trí, khánh tiết.

Các sở, ngành, địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời trao đổi, chỉ ra những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trước khi chính thức diễn ra lễ truy điệu và an táng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng trực tiếp chỉ đạo tại thực địa các nội dung, gồm: công tác tổ chức, điều hành chương trình; đội hình nghi lễ; âm thanh, khánh tiết; công tác đón tiếp, bố trí đại biểu; phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phương tiện dẫn đường, phân luồng giao thông; công tác chuẩn bị tại các nghĩa trang liệt sĩ và việc huy động lực lượng phục vụ buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng kiểm tra công tác bố trí lực lượng tại khu vực tiền sảnh, nơi di chuyển hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ các địa phương.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương khắc phục những nội dung còn hạn chế, bảo đảm mọi phần việc được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, vì vậy công tác tổ chức phải được thực hiện với tinh thần trang nghiêm, chu đáo, an toàn và thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Lực lượng tiêu binh trên thực địa.

Nhiệm vụ di quan và di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi án táng được quan tâm, chỉ đạo sâu sát.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung nghi lễ; Công an tỉnh bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phương án dẫn đường, phân luồng; các sở, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ chủ động kiểm tra lại từng phần việc, không để xảy ra bị động, thiếu sót.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh.

Đối với công tác tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất, khánh tiết, lực lượng phục vụ và các điều kiện cần thiết, bảo đảm lễ an táng diễn ra trang trọng, đúng nghi thức.

Lãnh đạo các sở, ngành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để được chỉ đạo, xử lý kịp thời, đảm bảo tổ chức trang trọng và thành công Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.