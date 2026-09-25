Bé sinh non mắc vảy cá hiếm gặp
Một bé trai sinh non mắc Lamellar Ichthyosis (vảy cá dạng phiến), bệnh da di truyền hiếm gặp.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa điều trị thành công một bé trai sinh non mắc Lamellar Ichthyosis (vảy cá dạng phiến), bệnh da di truyền hiếm gặp.
Trước đó, chị T.T.H.N (sinh năm 1981), mang thai 35 tuần 2 ngày, nhập bệnh viện trong tình trạng thai ngôi ngang, vỡ ối. Sau khi được chỉ định mổ lấy thai, bé trai nặng 3,1kg chào đời.
Ngay sau sinh, trẻ suy hô hấp, da khô, nứt nẻ, căng bóng; mi mắt bị lộn và môi bị kéo căng khiến trẻ khó bú. Sau khi da kề da với mẹ, trẻ được chuyển đến Khoa Bệnh lý Sơ sinh để theo dõi và điều trị.
Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định trẻ có biểu hiện nghi ngờ bệnh vảy cá bẩm sinh.
Trẻ được hỗ trợ hô hấp bằng nCPAP, đồng thời theo dõi sát thân nhiệt, dịch và điện giải, tình trạng mất nước, nhiễm trùng và tổn thương da.
Đặc biệt, ê-kíp tập trung chăm sóc, giữ ẩm và bảo vệ hàng rào da, hạn chế mất nước qua da. Tình trạng lộn mi cũng được theo dõi, chăm sóc nhằm bảo vệ mắt cho trẻ.
Sau một tuần, tình trạng da và mắt của trẻ cải thiện, hô hấp ổn định. Trẻ ăn sữa hoàn toàn và được xuất viện sau 12 ngày điều trị.
Sau xuất viện, gia đình cần tiếp tục dưỡng ẩm và chăm sóc da cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý sử dụng thuốc hoặc sản phẩm bôi da, đặc biệt các sản phẩm chứa corticosteroid khi chưa có chỉ định.
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/be-sinh-non-mac-vay-ca-hiem-gap-540823.html