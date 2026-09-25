Cấp cứu thành công ngư dân bị sỏi niệu quản ở Trường Sa

Theo thông tin từ Vùng 4 Hải quân, 17 giờ ngày 25/9, Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận ngư dân Trần Văn Dũng (sinh năm 1990, quê TP Đà Nẵng), thuyền viên tàu cá QNa 91417 đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa.

Tàu cá QNa 91417 tiếp cận đưa ngư dân vào đảo.

Theo thông tin từ tàu cá, ngư dân Trần Văn Dũng có tiền sử sỏi thận hai bên. Khoảng hai ngày trước khi vào bệnh xá, ngư dân xuất hiện những cơn đau quặn vùng thận phải, không sốt, không buồn nôn. Dù đã được nghỉ ngơi, theo dõi và điều trị trên tàu, tình trạng không thuyên giảm, cơn đau tăng dần.

Các y, bác sĩ nhanh chóng thăm khám cho ngư dân.

Qua thăm khám, bệnh nhân tỉnh táo, đau nhiều vùng thận phải, lan ra sau lưng; mạch 110 lần/phút, huyết áp 140/80 mmHg.

Kết quả siêu âm cho thấy đài bể thận phải giãn. Kíp quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây chẩn đoán bệnh nhân bị cơn đau quặn thận phải ngày thứ hai, do sỏi niệu quản phải gây tắc nghẽn cấp tính.

Ngay sau đó, kíp quân y khẩn trương cấp cứu, điều trị theo phác đồ cơn đau quặn thận. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, đỡ đau, bước đầu đáp ứng tốt với điều trị.

Kết quả siêu âm ngư dân cho thấy, đài bể thận phải giãn.

Bệnh xá tiếp tục theo dõi sát diễn biến, đặc biệt nguy cơ sỏi không tự thoát được, gây tắc nghẽn đường tiết niệu tiến triển, để kịp thời xử trí và có phương án điều trị phù hợp.

Được biết, tàu cá QNa 91417 do ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1979, quê TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, rời cảng An Hòa ngày 16/9 đi khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa./.