Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị sỏi niệu quản

Chiều 25-9, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Trần Văn Dũng (sinh năm 1990, quê quán TP. Đà Nẵng) là ngư dân tàu cá QNa 91417 TS.

Ngư dân Trần Văn Dũng có tiền sử sỏi thận hai bên. Khoảng 2 ngày trước, xuất hiện đau vùng thận phải, đau quặn từng cơn, không sốt, không buồn nôn. Đến 17 giờ ngày 25-9, ngư dân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu.

Qua thăm khám các bác sĩ quân y tiến hành xét nghiệm, xác định ngư dân bị cơn đau quặn thận phải do sỏi niệu quản phải gây tắc nghẽn cấp tính ngày thứ 2.

Các y, bác sĩ tiến hành thăm khám cho ngư dân.

Kíp quân y bệnh xá đảo đã khẩn trương cấp cứu, điều trị theo phác đồ và tiếp tục theo dõi sát diễn biến bệnh. Hiện ngư dân tỉnh táo, giảm đau, bước đầu đáp ứng tốt với điều trị. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi tình trạng ngư dân, kịp thời xử trí và có phương án điều trị phù hợp.