Người khôn ngoan không kết thân với 2 kiểu người này: Nhìn bên ngoài tử tế, bên trong khó lường

1. Người luôn khó chịu trước thành công của người khác

Trong cuộc sống, mỗi người có một hành trình riêng. Có người thành công sớm, có người phải mất nhiều năm mới đạt được điều mình mong muốn. Một mối quan hệ lành mạnh không nhất thiết phải có hai người cùng thành công, nhưng cần có sự tôn trọng và khả năng vui mừng trước những điều tốt đẹp của nhau.

Ngược lại, người thường xuyên đố kỵ với thành quả của người khác rất dễ khiến các mối quan hệ trở nên nặng nề.

Ban đầu, sự ghen tỵ đôi khi chỉ biểu hiện qua những lời nói tưởng như vô hại. Khi bạn được khen, họ tìm cách giảm nhẹ thành quả. Khi bạn đạt được một cơ hội tốt, họ lập tức tìm lý do để cho rằng bạn may mắn. Khi người khác dành sự công nhận cho bạn, họ lại cố gắng tìm ra khuyết điểm để phủ nhận điều đó.

Nếu những biểu hiện này lặp lại thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy họ không thực sự thoải mái trước sự tiến bộ của bạn.

Đáng lưu ý hơn, một người không biết kiểm soát sự đố kỵ có thể biến cảm xúc cá nhân thành hành động. Thay vì tập trung cải thiện bản thân, họ tìm cách hạ thấp người khác để cảm thấy mình không thua kém.

Một tình bạn hay mối quan hệ lâu dài cần sự chân thành từ cả hai phía. Nếu mỗi bước tiến của bạn đều khiến đối phương khó chịu, mối quan hệ ấy rất khó duy trì sự bình đẳng và thoải mái.

Với kiểu người này, không nhất thiết phải xảy ra xung đột hay cắt đứt quan hệ. Giữ khoảng cách phù hợp, hạn chế chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư và không đặt họ vào những vị trí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình là cách thận trọng hơn.

2. Người đặt lợi ích cá nhân lên trên mọi nguyên tắc

Ai cũng có mục tiêu và mong muốn riêng. Khát vọng vươn lên không phải điều đáng trách. Trái lại, một người có mục tiêu rõ ràng thường có thêm động lực để học hỏi, làm việc và hoàn thiện bản thân.

Vấn đề nằm ở cách một người theo đuổi mục tiêu đó.

Có người cố gắng bằng năng lực và sự kiên trì. Nhưng cũng có người sẵn sàng bỏ qua nguyên tắc, lợi dụng lòng tin hoặc đẩy người khác vào thế bất lợi chỉ để đạt được điều mình muốn.

Đây là kiểu người cần đặc biệt thận trọng khi kết giao.

Trong một mối quan hệ, họ có thể rất nhiệt tình khi bạn mang lại lợi ích cho họ. Khi cần sự giúp đỡ, họ tìm đến bạn. Khi bạn có khả năng mở ra một cơ hội nào đó, họ tỏ ra thân thiết và quan tâm.

Nhưng khi lợi ích không còn, thái độ cũng có thể thay đổi nhanh chóng.

Một mối quan hệ chỉ tồn tại dựa trên việc “bạn có thể mang lại gì cho tôi” sẽ khó tạo nên sự tin cậy lâu dài. Bởi đến một thời điểm nào đó, khi lợi ích thay đổi, cách đối xử cũng có thể thay đổi theo.

Đáng ngại hơn, nếu một người từng nhiều lần sử dụng người khác như công cụ để đạt mục tiêu, chúng ta không thể chắc chắn rằng mình sẽ luôn là ngoại lệ.

Vì vậy, khi kết giao, hãy quan sát cách một người đối xử với những người không mang lại lợi ích cho họ. Đây thường là một trong những cách giúp nhận diện rõ hơn tính cách và nguyên tắc sống của một người.