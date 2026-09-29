Du lịch Việt Nam giành nhiều danh hiệu tại World Travel Awards 2026

Tối 27/9, tại Maldives, lễ trao giải World Travel Awards (WTA) 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương đã diễn ra, với nhiều danh hiệu được trao cho các điểm đến, doanh nghiệp và sản phẩm du lịch Việt Nam.

Tại cấp khu vực, Việt Nam lần thứ 8 được vinh danh “Điểm đến hàng đầu châu Á” và lần thứ 4 nhận danh hiệu “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á”. Đây là hai danh hiệu cấp quốc gia nổi bật tại mùa giải năm nay.

Đại diện Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhận giải thưởng World Travel Awards 2026. ﻿Ảnh: Anh Thành

Ở nhóm điểm đến, Hà Nội được trao danh hiệu “Điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”; TP Hồ Chí Minh nhận các danh hiệu “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á” và “Điểm đến du lịch doanh nhân hàng đầu châu Á”. Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng được vinh danh “Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á”.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục ghi dấu ấn khi giành hai giải “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026” và “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026”. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vườn được trao hai danh hiệu này.

Tà Xùa được vinh danh “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026” và là lần đầu góp mặt tại WTA để giành giải ở hạng mục này. Mộc Châu nhận danh hiệu “Điểm đến thiên nhiên vùng hàng đầu châu Á 2026”, lần thứ 5 liên tiếp kể từ năm 2022.

Du khách "săn mây" tại Đỉnh Gió, xã Tà Xùa, Sơn La. Ảnh: Diệp Hữu Đạt

Quần thể Tam Chúc nhận hai giải “Điểm tham quan du lịch văn hóa hàng đầu châu Á 2026” và “Điểm tham quan du lịch văn hóa hàng đầu Việt Nam 2026”.

Cùng với các điểm đến, nhiều doanh nghiệp và thương hiệu du lịch Việt Nam cũng được xướng tên. Trong lĩnh vực hàng không và hạ tầng, Vietnam Airlines được vinh danh “Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng” và “Hãng hàng không hàng đầu châu Á hạng phổ thông đặc biệt”. Vân Đồn nhận danh hiệu “Sân bay khu vực hàng đầu châu Á”, còn Cảng tàu quốc tế Hạ Long được trao “Cảng tàu hàng đầu châu Á”.

Vietnam Airlines nhận hai danh hiệu tại World Travel Awards 2026. Ảnh minh họa/Nguồn: Vietnam Airlines

Ở lĩnh vực lữ hành và vui chơi giải trí, Vietravel nhận danh hiệu “Công ty lữ hành hàng đầu châu Á”. Các khu nghỉ dưỡng của Việt Nam cũng tiếp tục có mặt trong danh sách như Salinda Resort Phú Quốc - “Khu nghỉ dưỡng Boutique hàng đầu châu Á” và Premier Village Phú Quốc Resort - “Khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu châu Á”.

Các danh hiệu tại World Travel Awards 2026 được công bố ngay sau một kết quả đáng chú ý khác của du lịch Việt Nam trên bảng xếp hạng quốc tế. Trước đó, hôm 25/9, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố Báo cáo Chỉ số Năng lực phát triển du lịch toàn cầu 2026 (TTDI), trong đó Việt Nam tăng 7 bậc, lên vị trí 52/110 nền kinh tế.

World Travel Awards được thành lập năm 1993, thường được ví như “Oscar của ngành du lịch”, với hệ thống giải ở ba cấp: quốc gia, khu vực và thế giới. Các danh hiệu được lựa chọn thông qua bình chọn trực tuyến của các chuyên gia trong ngành du lịch và người mua dịch vụ du lịch.