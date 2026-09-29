[Video] Nơi ươm mầm những hạt giống đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam

Từ mái trường này, những cán bộ nhà báo chuyên nghiệp đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tuyên truyền, đồng thời cũng là những nhà cách mạng mang trong mình lý tưởng và tinh thần phụng sự cao cả. Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, đội ngũ những người cầm bút theo cách mạng ngày càng đông đảo, nhưng phần lớn chưa được đào tạo nghiệp vụ báo chí.Tên trường được chính Bác đặt theo tên nhà chí sĩ ái quốc, nhà báo lão thành Huỳnh Thúc Kháng, Tổng Biên tập báo Tiếng Dân, người được coi là “ngọn đuốc của trí tuệ và liêm chính”.

PV