Ngoài phố đèn lồng, 6 trải nghiệm du khách nên thử khi đến Hội An vào mùa thu

Nếu mùa hè mang đến Hội An không khí sôi động, những tháng thu lại tạo nên một diện mạo khác cho phố cổ. Những cơn mưa bất chợt, mái ngói rêu phong, bức tường vàng cũ hay những cánh đồng ngoại ô vào mùa lúa tạo nên nhiều khung cảnh phù hợp cho những chuyến đi thư thả và chụp ảnh.

Dạo phố cổ khi đèn lồng lên đèn

Hội An về đêm là một trong những trải nghiệm quen thuộc nhưng vẫn có sức hút riêng. Khi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng phủ lên các tuyến phố, những mái nhà cổ và bức tường vàng trở nên nổi bật hơn trong không gian buổi tối.

Du khách có thể thong thả đi bộ qua những con phố nhỏ, ghé các cửa hàng, thưởng thức món ăn đường phố hoặc ngồi bên sông Hoài ngắm phố lên đèn. Nếu muốn có thêm trải nghiệm, có thể tham gia hoạt động thả hoa đăng, nhưng nên lựa chọn thời điểm và khu vực phù hợp theo quy định tại điểm đến.

Những ngày có mưa nhẹ cũng mang đến một góc nhìn khác về Hội An. Mặt đường ướt phản chiếu ánh đèn, những mái hiên và khung cửa gỗ tạo nên khung cảnh đậm chất hoài niệm.

Ghé những làng nghề lâu đời

Rời khu phố cổ, du khách có thể dành thời gian tìm hiểu các làng nghề gắn với đời sống và lịch sử Hội An như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng hay nghề làm lụa.

Điểm thú vị của những địa điểm này không chỉ nằm ở việc tham quan mà còn ở cơ hội quan sát nghệ nhân làm nghề và tìm hiểu cách những sản phẩm thủ công được tạo ra. Tùy từng nơi, du khách có thể thử một số công đoạn đơn giản như tạo hình sản phẩm gốm hoặc tìm hiểu quy trình làm đồ thủ công.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người muốn chuyến đi có thêm trải nghiệm văn hóa thay vì chỉ tập trung vào check-in tại khu phố cổ.

Đạp xe giữa những cánh đồng mùa lúa

Một Hội An khác nằm ở khu vực ngoại ô, nơi những con đường nhỏ chạy qua đồng ruộng và các khu dân cư yên bình.

Vào thời điểm những cánh đồng chuyển màu, du khách có thể thuê xe đạp và thong thả di chuyển qua các tuyến đường ở Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Cẩm Châu hoặc những khu vực nông thôn lân cận. Những hàng cây, bờ ruộng và sinh hoạt thường ngày của người dân tạo nên nhiều góc chụp tự nhiên.

Nếu không muốn đạp xe quá xa, các quán cà phê có không gian nhìn ra đồng cũng là lựa chọn để nghỉ chân. Buổi sáng hoặc cuối chiều thường là khoảng thời gian dễ chịu hơn để ngắm cảnh và chụp ảnh ngoài trời.

Ngồi cà phê, ngắm Hội An trong mưa

Một cơn mưa bất chợt không nhất thiết phải làm gián đoạn hành trình. Hội An có nhiều quán cà phê nằm trong những ngôi nhà cũ hoặc sở hữu không gian mang phong cách hoài niệm, phù hợp để nghỉ chân khi thời tiết thay đổi.

Một tách cà phê, khung cửa nhìn ra con phố ướt mưa hay vài phút ngồi yên quan sát dòng người qua lại có thể trở thành một phần thú vị của chuyến đi.

Với những người thích chụp ảnh, đây cũng là lúc có thể tận dụng các chi tiết đặc trưng như cửa gỗ, ban công, tường vàng, mái ngói và ánh sáng tự nhiên để tạo nên những bức ảnh mang màu sắc riêng của phố Hội.

Trải nghiệm thuyền thúng giữa rừng dừa

Rừng dừa Bảy Mẫu là một trong những điểm đến quen thuộc khi khám phá khu vực Cẩm Thanh. Ngồi thuyền thúng len giữa những rặng dừa nước mang đến trải nghiệm khác với không gian phố cổ.

Ngoài việc ngắm cảnh, du khách có thể tìm hiểu thêm về đời sống sông nước và cách người dân địa phương sử dụng thuyền thúng. Khung cảnh sông nước, những hàng dừa và ánh sáng thay đổi trong ngày cũng tạo ra nhiều góc ảnh tự nhiên.

Tuy nhiên, các hoạt động trên sông phụ thuộc vào thời tiết và điều kiện thực tế. Vào những ngày mưa lớn hoặc thời tiết không thuận lợi, nên ưu tiên an toàn và kiểm tra thông tin trước khi tham gia.

Thưởng thức đặc sản trong tiết trời se mát

Chuyến đi Hội An sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu những món ăn quen thuộc của miền Trung. Cao lầu, mì Quảng, cơm gà, bánh xèo hay các loại chè là những lựa chọn được nhiều du khách tìm đến khi khám phá ẩm thực địa phương.

Trong những ngày thời tiết mát hoặc có mưa, các món ăn nóng càng trở nên hấp dẫn. Sau một buổi đi bộ, đạp xe hoặc tham quan, một tô mì Quảng, phần cao lầu hay chiếc bánh xèo nóng giòn có thể trở thành điểm dừng chân hợp lý.

Ngoài món ăn, du khách cũng có thể thử những thức uống đặc trưng được bán tại các hàng quán trong khu phố cổ.

Hội An mùa thu không chỉ có những chiếc đèn lồng rực rỡ về đêm. Từ đồng lúa ngoại ô, làng nghề truyền thống đến những quán cà phê nép bên phố cổ và món ăn nóng trong chiều mưa, mỗi trải nghiệm lại mang đến một góc nhìn khác về thành phố di sản. Với những ai thích khám phá chậm và tìm kiếm những khung hình giàu cảm xúc, đây có thể là thời điểm đáng để dành thêm thời gian cho phố Hội.