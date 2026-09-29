Pháo đài trên 'ngọn núi địa ngục' khiến kẻ xâm lược khiếp sợ ở Ấn Độ

Pháo đài Daulatabad, trước đây mang tên Devagiri, nằm gần thành phố Chhatrapati Sambhajinagar thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ. Pháo đài được hình thành dưới triều Yadava vào khoảng thế kỷ XII và nhanh chóng trở thành một trong những cứ điểm quân sự quan trọng của vùng Deccan.

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Điều khiến Daulatabad đặc biệt không nằm ở những bức tường khổng lồ, mà trước hết nằm ở ngọn núi mà nó chiếm giữ. Thành lũy tọa trên một ngọn đồi đá hình nón cao khoảng 200 m. Các nhà xây dựng đã tận dụng địa hình đến mức cực đoan: nhiều phần sườn núi được đẽo thành những vách đá gần như thẳng đứng, khiến việc leo lên từ bên ngoài trở nên vô cùng khó khăn.

Nếu vượt qua được chướng ngại tự nhiên ấy, quân tấn công vẫn chưa thể tiến thẳng vào trung tâm. Daulatabad có nhiều lớp tường thành, hào nước, cổng kiên cố và những lối tiếp cận quanh co. Một số đoạn đường được thiết kế để thu hẹp đội hình đối phương, khiến một đạo quân đông người không thể đồng loạt triển khai. Hệ thống phòng thủ còn có những đường hầm và lối đi tối, khiến người không quen địa hình rất dễ mất phương hướng.

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Có lẽ vì vậy mà Daulatabad từng khiến các nhà cai trị đặc biệt chú ý. Năm 1327, Sultan Muhammad bin Tughluq của Vương triều Delhi quyết định chuyển kinh đô từ Delhi tới đây và đổi tên Devagiri thành Daulatabad, nghĩa gần với “Thành phố Thịnh vượng”. Cuộc di chuyển dân cư quy mô lớn sau đó gặp nhiều khó khăn và cuối cùng kinh đô được chuyển trở lại Delhi.

Pháo đài tiếp tục đổi chủ qua nhiều thế lực ở Deccan. Một công trình nổi bật còn lại là Chand Minar, tháp chiến thắng mang phong cách Ba Tư, trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của Daulatabad.

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Điều thú vị nhất về Daulatabad là nó cho thấy một pháo đài kiên cố không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào những bức tường cao. Ở đây, núi đá, vách đứng, hào nước, mê cung và kiến trúc phòng thủ được kết hợp thành một hệ thống duy nhất. Muốn chiếm được pháo đài, kẻ thù trước hết phải chiến đấu với chính địa hình.

Đó có lẽ là lý do Daulatabad vẫn được nhắc đến như một trong những thành trì quân sự đáng kinh ngạc nhất của Ấn Độ thời trung đại.

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