Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lần thứ 45

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến các nội dung: Báo cáo của UBND tỉnh về việc xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản quặng chì - kẽm mỏ Bản Lìm, xã Yên Thổ và xã Sơn Lộ; dự thảo quyết định phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2055; Đề án thí điểm xây dựng sản phẩm biểu diễn văn hóa - du lịch Cao Bằng.

Cho ý kiến công tác tổ chức, xây dựng Đảng; đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong quý III/2026; chủ trương xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh; nhận xét, đánh giá cán bộ theo công văn của Tỉnh ủy.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kết luận hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, rà soát kỹ hồ sơ, bảo đảm đúng quy định pháp luật, nhất là đối với các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, rừng và những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong từng khâu.

Đối với Dự án khai thác quặng chì - kẽm mỏ Bản Lìm xã Yên Thổ và xã Sơn Lộ đề nghị làm rõ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, các chỉ tiêu đóng góp cho ngân sách, việc làm, sản xuất, chế biến và tiến độ dự kiến đưa nhà máy vào hoạt động; đồng thời đánh giá đầy đủ những tác động có thể phát sinh đối với hạ tầng giao thông, môi trường và các khu vực liên quan. Các cơ quan chuyên môn cần chủ động rà soát, khắc phục những điểm chưa phù hợp, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; những vấn đề chưa rõ phải tiếp tục rà soát, làm rõ trước khi trình, hồ sơ phải được chuẩn bị kỹ, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý; vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, vừa bảo đảm tuân thủ pháp luật, không để xảy ra thất thoát tài nguyên.

Về Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén, thống nhất chưa thông qua. Đối với Đề án thí điểm xây dựng sản phẩm biểu diễn văn hóa - du lịch Cao Bằng, đề nghị nghiên cứu theo hướng tạo thêm sản phẩm văn hóa du lịch, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức biểu diễn, gắn kết với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú để hình thành sản phẩm có khả năng thu hút du khách. Trước mắt, nghiên cứu tổ chức chương trình biểu diễn thí điểm vào cuối tuần, đánh giá hiệu quả sau thời gian triển khai để có hướng mở rộng phù hợp. Bên cạnh đó, nghiên cứu các nội dung liên quan đến không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thống nhất thực hiện trên cơ sở 11 chỉ tiêu, bảo đảm thực chất, có minh chứng; đạt 11/11 chỉ tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ; trường hợp chưa bảo đảm 1 - 2/11 chỉ tiêu có thể xem xét hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu có thành tích khác đột biến, nổi bật, có minh chứng cụ thể; chưa hoàn thành 3 - 5/11 chỉ tiêu xác định hoàn thành nhiệm vụ; chưa hoàn thành từ 6/11 chỉ tiêu xác định không hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chí; điều chỉnh chỉ tiêu số 10 theo hướng bao quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cập nhật đầy đủ số liệu, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn được phân công có ý kiến xác nhận, đánh giá đối với từng đơn vị, bảo đảm khách quan, thực chất, đúng kết quả.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh xây dựng kết luận hội nghị đầy đủ, chính xác, phản ánh trung thực các ý kiến thảo luận, nhất là những vấn đề khó, vấn đề lớn; những vấn đề chưa rõ phải yêu cầu cơ quan chuyên môn làm rõ, không để nội dung chung chung, thiếu căn cứ. Trước khi trình cấp có thẩm quyền, hồ sơ phải được kiểm soát chặt chẽ về nội dung, trình tự, thủ tục và thẩm quyền.