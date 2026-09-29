Quảng Ngãi: Độc, lạ khu nhà trên cây ở Măng Đen được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới

Những căn nhà “né” cây để giữ rừng

Giữa đại ngàn Măng Đen, những căn nhà gỗ nằm lơ lửng trên cao, nép mình dưới những tán cây cổ thụ tạo nên một khung cảnh vừa lạ mắt, vừa gần gũi với thiên nhiên. Măng Đen Treehouse Village không giống những khu nghỉ dưỡng thông thường.

Thay vì san gạt mặt bằng, xây dựng những khối nhà bê tông kiên cố, chủ đầu tư lựa chọn cách đưa công trình lên cao, dành phần lớn không gian bên dưới cho cây cối và hệ sinh thái tự nhiên tiếp tục phát triển.

Măng Đen Treehouse Village nằm giữa cánh rừng nguyên sinh xã Măng Đen

Măng Đen Treehouse Village hiện có diện tích gần 19ha, với 8 căn villa cùng 27 phòng đang phục vụ khách lưu trú. Ngoài ra, 9 căn với 36 phòng đang được hoàn thiện. Các công trình chủ yếu sử dụng những vật liệu gần gũi với thiên nhiên như gỗ, tre, nứa, tranh... tạo nên vẻ mộc mạc giữa không gian rừng.

Điều đáng nói, trải nghiệm ở đây không chỉ dừng lại ở việc nghỉ trong những căn nhà trên cây. Du khách còn có thể đi trên cầu gỗ Skywalk xuyên tán rừng, trải nghiệm Zipline, trekking qua rừng thông, đạp xe hoặc cắm trại dưới tán cây cổ thụ. Các hoạt động được xây dựng theo hướng đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên, thay vì biến rừng thành một không gian giải trí đơn thuần.

Những căn nhà được dựng trên thân cây cổ thụ

Ông Trần Hào Hiệp (người sáng lập Măng Đen Treehouse Village) cho biết ý tưởng xây dựng mô hình nhà trên cây xuất hiện trong một lần ông lên Măng Đen tránh dịch Covid-19.

Ngay từ lần đầu đặt chân đến vùng đất này, ông Hiệp ấn tượng bởi khí hậu ôn hòa, cảnh quan rừng thông và hệ sinh thái đặc trưng của Măng Đen. Từ đó, ý tưởng về một mô hình nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn thiên nhiên dần hình thành.

Bên cạnh hệ thống nhà cây, Măng Đen Treehouse còn phát triển nhiều hoạt động trải nghiệm như zipline, skywalk xuyên tán rừng...

Theo ông Hiệp, triết lý xuyên suốt của Măng Đen Treehouse Village là du lịch xanh bền vững. Những tán cây cổ thụ hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tuổi được xem là tài sản cần gìn giữ trong quá trình phát triển du lịch.

Thay vì san ủi để tạo mặt bằng, phần lớn địa hình tự nhiên được giữ nguyên. Những căn nhà được thiết kế và thi công theo địa hình, luồn qua từng thân cây, nhánh cây để hạn chế tối đa việc tác động đến cảnh quan.

Những căn nhà được xây dựng trên thân cây cổ thụ hoặc hệ thống cột gỗ cao, nằm ẩn dưới những tán cây xanh

“Mong muốn lớn nhất của tôi không chỉ là tạo ra một không gian lưu trú, mà là đưa con người trở về gần gũi với thiên nhiên, gợi lên cảm giác tựa như những “muông thú trở về với đại ngàn”. Ở đó, không gian sống hòa quyện với bầu không khí trong lành và sự tĩnh lặng của núi rừng”, ông Hiệp chia sẻ.

Cũng theo ông Hiệp, khác với nhà sàn truyền thống thường phải san lấp nền và xây dựng hệ thống móng, những căn nhà tại đây được nâng lên khỏi mặt đất. Phần đất phía dưới tiếp tục được giữ lại để cây cối sinh trưởng, đồng thời hạn chế sự xáo trộn đối với hệ sinh thái tự nhiên.

Nhiều cây "mọc" lên ngay trong nhà, đâm thủng mái để hướng lên nền trời xanh

Măng Đen Treehouse được đề cử ngôi làng tốt nhất thế giới

Việc xây dựng những căn nhà trên cây vì thế không đơn giản. Mỗi công trình phải được tính toán kỹ để phù hợp với địa hình, kết cấu cây và cảnh quan xung quanh. Công nhân phải thi công trong điều kiện khó khăn, “né” từng thân cây, cành cây và hạn chế tối đa việc tác động đến rừng. Chi phí nhân công, vật liệu và thời gian thi công vì thế cũng cao hơn nhiều so với những công trình thông thường.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Măng Đen Treehouse là mô hình kết hợp giữa kiến trúc, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên, tạo nên sản phẩm có nét riêng tại Măng Đen.

Măng Đen Treehouse được lựa chọn là một trong 5 đại diện của Việt Nam đề cử Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026

Tháng 8/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định công nhận Măng Đen Treehouse là điểm du lịch. Đến tháng 6/2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn 5 đại diện tham gia Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới” do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc tổ chức. Măng Đen Treehouse của tỉnh Quảng Ngãi là một trong những đại diện được đề cử.

Cùng tham gia danh sách năm nay còn có Cát Cát (Lào Cai), rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng), làng Lò (Đắk Lắk) và làng Hữu Liên (Lạng Sơn). Giải thưởng được tổ chức nhằm ghi nhận những điểm đến nông thôn có thành tựu trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc cộng đồng và hướng đến phát triển bền vững. Kết quả dự kiến được công bố trong quý IV/2026.

Trước đó, vào năm 2025 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định công nhận Măng Đen Treehouse là điểm du lịch

Với Măng Đen Treehouse, sự khác biệt không chỉ nằm ở những căn nhà “trên cây”, mà còn ở cách con người tìm cách sống cùng rừng thay vì thay đổi rừng để phục vụ du lịch. Giữa xu hướng tìm về thiên nhiên, những căn nhà nép mình dưới tán cây cổ thụ đang mở ra một cách tiếp cận khác cho du lịch Măng Đen: Nghỉ dưỡng nhưng không tách khỏi rừng; trải nghiệm nhưng không đánh đổi bằng việc phá vỡ cảnh quan.

Việc được lựa chọn tham gia Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới” năm 2026 được kỳ vọng mở ra cơ hội để Măng Đen Treehouse quảng bá mô hình du lịch xanh đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế

Từ những thân cây cổ thụ được giữ lại, những căn nhà gỗ được nâng lên giữa màu xanh đại ngàn. Măng Đen Treehouse đang tạo nên một lát cắt khác biệt trong bức tranh du lịch Măng Đen – nơi con người tìm đến rừng không chỉ để ngắm nhìn, mà để sống chậm hơn và cảm nhận thiên nhiên theo một cách gần gũi hơn.