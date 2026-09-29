Chủ quán bánh xèo TP.HCM chi 100 triệu làm vườn rau cho khách tự hái

Quán bánh xèo có vườn rau sân thượng, khách ăn tự hái thỏa thích Quán bánh xèo ở TP.HCM của chị Bích Nhi và Diễm My gây ấn tượng bởi nguồn rau tự trồng theo phương pháp khí canh.

Ngày cuối tuần, quán bánh xèo ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) của hai người bạn thân, chị Bích Nhi và Diễm My (cùng sinh năm 1992), đông khách từ sớm.

Bên trong, hai chủ quán cùng các nhân viên, phần lớn là người thân trong gia đình, tất bật phục vụ. Điểm đặc biệt là mỗi khi hết rau sống ăn kèm, thay vì ra chợ mua hoặc gọi giao từ cửa hàng, nhân viên quán sẽ lên khu vực sân thượng, "thu hoạch" rau tại đây cho khách sử dụng.

"Tất cả rau cải bẹ xanh và xà lách dùng ở quán đều do chúng tôi tự trồng, đảm bảo sạch sẽ và luôn tươi ngon, ăn tới đâu hái tới đó", chị Nhi nói với Tri Thức - Znews.

Vườn rau trên không

Cách đây 4-5 năm, chị Bích Nhi và Diễm My tìm hiểu về phương pháp trồng rau khí canh, ban đầu phục vụ nhu cầu rau sạch của gia đình và thỏa mãn đam mê làm vườn khi sống ở thành phố.

Khí canh là hình thức canh tác hiện đại không dùng đất, trong đó rễ cây được treo lơ lửng trong không khí và được cung cấp nước cùng chất dinh dưỡng trực tiếp bằng hệ thống phun sương.

"Thời gian đầu cũng thất bại nhiều, chúng tôi phải học hỏi trên nhiều hội nhóm, rút kinh nghiệm để nắm được kỹ thuật", chị My kể, cho biết hiện chủ yếu lựa chọn các giống phù hợp khí hậu, kháng bệnh tốt để gieo trồng.

Quán bánh xèo hiện được đặt tại nhà chị Bích Nhi ở phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Dần dần, lượng rau gia đình tự sản xuất ngày càng ổn định, vừa ăn vừa biếu người thân vẫn không xuể. Hai người bạn nảy ra ý tưởng kinh doanh quán bánh xèo để tận dụng nguồn rau sạch, vừa giới thiệu cho mọi người về vườn rau trên không.

Bánh xèo sẽ được làm theo kiểu miền Tây, ít dầu mỡ và ăn kèm nhiều loại rau sống. Quán được đặt tại tầng một của nhà chị Nhi, có thể phục vụ khoảng 50 khách cùng lúc.

Hiện, vườn rau ở sân thượng gia đình được vợ chồng chị Nhi đầu tư khoảng 100 triệu đồng. Rộng gần 200 m2, vườn gồm 100 trụ trồng rau, mỗi trụ cao hơn 2 m, sức chứa khoảng 60 cây/trụ và có hệ thống tưới tự động.

Theo chị My, sau khoảng 30-35 ngày, rau sẽ cho thu hoạch. Với diện tích hiện tại, mỗi ngày, quán có thể thu khoảng 35 kg, tương đương sản lượng từ 3 trụ. Ngay sau đó, trụ trống sẽ được luôn trồng lứa rau mới theo hình thức cuốn chiếu.

Khu vườn rộng 200 m2 trên sân thượng là nguồn cung cấp rau sống cho quán bánh xèo.

Lãi ít nhưng vui

Được khai trương từ tháng 6, quán bánh xèo miền Tây nhanh chóng thu hút sự chú ý của thực khách đi ngang qua và cả trên mạng xã hội.

Ngay lối vào, ngoài dòng chữ "rau sạch khí canh trồng tại nhà", quán còn đặt một trụ rau cải lớn để khách hình dung về mô hình rau khí canh, vừa là chi tiết trang trí độc đáo.

Nếu không muốn sử dụng phần rau quán chuẩn bị từ trước, thực khách cũng có thể tham quan, trải nghiệm tự tay hái rau ngay tại vườn. Chị My chia sẻ nhiều vị khách bày tỏ sự thích thú khi được tự tay chọn phần rau mình sẽ ăn, đồng thời cảm thấy yên tâm khi chứng kiến nguồn rau của quán.

Một chiếc bánh xèo miền Tây ở quán hiện có giá 55.000-60.000 đồng tùy loại nhân. Ngoài ra, quán phục vụ bánh khọt, giá 55.000 đồng/phần, tất cả ăn kèm nhiều loại rau sống. Ngoài xà lách và rau cải tự trồng, phục vụ không giới hạn, một số loại rau khác như diếp cá, cóc, húng được quán mua thêm bên ngoài cho đa dạng.

Khách đến quán có thể trải nghiệm tự hái rau ăn kèm.

Chị My cho biết với mô hình dùng rau khí canh tự trồng, lợi nhuận của quán sẽ thấp hơn so với nhập sẵn rau từ ngoài chợ vì chi phí cao. Chị ước tính rau thành phẩm ở quán có giá gấp rưỡi rau mua sẵn, ví dụ ngoài chợ bán 30.000 đồng/kg, rau ở quán có thể lên tới 50.000-60.000 đồng/kg, chưa tính chi phí nhân công, vốn đầu tư ban đầu.

"Chắc chắn là lãi sẽ ít hơn, cũng vất vả hơn, nhưng chính những cây rau sạch là lý do chúng tôi mở quán này, để nhiều người có thể biết tới và thưởng thức những phần rau tươi ngon. Đó cũng là một niềm vui", chị My nói.

Sau 3 tháng kinh doanh, tiệm bánh xèo miền Tây hiện đã có lượng khách ổn định, mở cửa 11h30 đến 21h mỗi ngày. Có hôm hết bánh sớm, quán phải cáo lỗi khách nghỉ từ 19, 20h.

Theo chị My, lượng rau hiện đáp ứng đủ nhu cầu của quán, thậm chí có dư. Trước gợi ý đầu tư thêm quy mô để bán lẻ rau, chị bày tỏ hiện chưa đủ sức lực, trước mắt sẽ chỉ tập trung vào nguyên liệu ăn kèm bánh.

Bánh xèo và bánh khọt ở quán được làm theo kiểu miền Tây.

Mai An