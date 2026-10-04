Bế mạc ASIAD 2026: Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 20 chung cuộc

Màn trao cờ ấn tượng cho Doha 2030

Mang chủ đề "ONE ASIA" (Một châu Á), lễ bế mạc gửi gắm thông điệp hòa bình, đoàn kết và sẻ chia giữa các quốc gia châu lục thông qua thể thao. Điểm nhấn nghệ thuật của buổi lễ tái hiện trọn vẹn nét đẹp văn hóa xứ sở hoa anh đào qua điệu múa truyền thống Bon Odori rộn ràng, kết nối hàng nghìn vận động viên và khán giả trên sân.

Sau 16 ngày tranh tài ở 43 môn thi đấu với 469 nội dung, chiều nay 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã chính thức khép lại. Ảnh chụp màn hình

Sau lời phát biểu tuyên bố bế mạc của Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani và Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Hideaki Omura, ngọn lửa Á vận hội năm nay chính thức được dập tắt.

Vận động viên Jassim Al Kuwari cưỡi ngựa tiến vào lễ đài nhận cờ chủ nhà của ASIAD 2030 tại Doha. Ảnh chụp màn hình

Nghi thức bàn giao cờ OCA cho đại diện Qatar – chủ nhà của ASIAD 2030 tại Doha – đã diễn ra đầy ấn tượng. Nước chủ nhà kỳ Á vận hội tiếp theo mang đến màn giới thiệu độc đáo với hình ảnh lá cờ ASIAD như tấm thảm bay huyền thoại và vận động viên Jassim Al Kuwari cưỡi ngựa tiến vào lễ đài nhận cờ.

Trung Quốc vượt trội, Việt Nam xếp thứ 20

Khép lại kỳ Á vận hội thứ 20, Đoàn Thể thao Trung Quốc khẳng định vị thế số một châu Á khi dẫn đầu bảng tổng sắp với 169 Huy chương Vàng (HCV), 89 Huy chương Bạc (HCB) và 83 Huy chương Đồng (HCĐ), đạt tổng cộng 341 huy chương.

Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ hai với 83 HCV, 95 HCB và 91 HCĐ (tổng số 269 huy chương), trong khi Đoàn Thể thao Hàn Quốc giữ vị trí thứ ba với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu nỗ lực tại ASIAD 2026. Ảnh chụp màn hình

Khép lại hành trình tại ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 25 huy chương, bao gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp chung cuộc và xếp thứ 5 tại khu vực Đông Nam Á.

Dù chưa hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 4 HCV đề ra trước đại hội, các vận động viên Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh và sự nỗ lực đáng ghi nhận.

THÀNH TÍCH CHI TIẾT CỦA ĐOÀN VIỆT NAM TẠI ASIAD 2026

3 Huy chương Vàng: Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên mở màn với tấm HCV ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate. Sau đó, đội tuyển cầu mây nữ khi xuất sắc mang về "cú đúp" HCV ở nội dung đôi nữ (gồm các VĐV Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên) và nội dung 4 nữ (gồm các VĐV Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết).

3 Huy chương Bạc: Thuộc về Đinh Văn Tâm (wushu tán thủ 56kg nam), Châu Ngọc Tuyết Sang (taekwondo thực tế ảo) và Nguyễn Thị Tâm (boxing 51kg nữ).

19 Huy chương Đồng: Phân bổ ở nhiều môn thi đấu như cầu mây, bắn súng, wushu, rowing, canoeing, điền kinh, cử tạ, esports, teqball, karate...

TOP 25 BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 2026