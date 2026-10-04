Nam sinh Khánh Hòa tăng tốc ấn tượng, giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Vũ Nhật Long (trường THCS - THPT Newton - Hà Nội), Nguyễn Lê Tuấn Anh (trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An), Lê Quang Minh Duy (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - TP.HCM), Nguyễn Nam Khánh (trường THPT Lý Tự Trọng - Khánh Hòa).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, tại trường quay đã diễn ra màn rượt đuổi điểm số vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Nhật Long dẫn đầu với 70 điểm, sát nút là Tuấn Anh 60 điểm, đứng ở vị trí thứ ba là Nam Khánh với 50 điểm, cuối cùng là Minh Duy với 40 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 22 chữ cái, cục diện bắt đầu đảo chiều. Ngay khi ô hình ảnh đầu tiên được mở ra, Minh Duy nhanh chóng nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, qua đó giành thêm điểm và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 110 điểm. Bám sát phía sau là Nhật Long với 80 điểm, Tuấn Anh 70 điểm và Nam Khánh 60 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, cuộc đua tiếp tục nóng lên khi các thí sinh liên tục bứt phá và gia tăng điểm số. Nam Khánh có màn tăng tốc ấn tượng, vươn lên dẫn đầu với 180 điểm. Nhật Long bám đuổi sát phía sau với 170 điểm, Minh Duy đứng thứ ba với 150 điểm, cuối cùng là Tuấn Anh với 100 điểm.

Ở phần thi Về đích, Nam Khánh lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Nam sinh khởi đầu thuận lợi khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên. Sang câu thứ hai, Nhật Long giành quyền trả lời và mang về 20 điểm, trong khi câu hỏi cuối cùng không có thí sinh nào đưa ra đáp án đúng. Nam Khánh khép lại phần thi với 180 điểm.

Nam Khánh vẫn giữ được 180 điểm.

Nhật Long lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Nam sinh trả lời đúng câu đầu tiên nhưng không thành công ở hai câu còn lại. Tận dụng cơ hội, Nam Khánh liên tục nhấn chuông giành quyền trả lời, nhưng chỉ ghi thêm điểm ở câu hỏi cuối cùng. Màn giành lấy điểm số này giúp Nam Khánh vươn lên đồng hạng với Nhật Long, cùng sở hữu 190 điểm.

Khép lại phần thi, Nhật Long và Nam Khánh cùng giữ vị trí dẫn đầu đoàn leo núi.

Minh Duy cũng lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Sau khi trả lời đúng câu đầu tiên, nam sinh không thành công ở câu hỏi thứ hai và để Nhật Long giành thêm điểm. Đến câu cuối, Minh Duy sử dụng Ngôi sao hy vọng nhưng trả lời sai, và cũng không có thí sinh nào giành quyền trả lời. Kết thúc phần thi, Minh Duy vẫn giữ được 150 điểm.

Minh Duy sử dụng Ngôi sao hy vọng nhưng chưa thể ghi điểm, vẫn giữ được 150 điểm.

Tuấn Anh lựa chọn gói 20 - 30 - 30 điểm nhưng không thể ghi điểm ở cả ba câu hỏi. Nam Khánh và Nhật Long liên tục chớp thời cơ để giành quyền trả lời. Tuy nhiên, chỉ Nam Khánh thành công khi mang về 20 điểm từ câu hỏi đầu tiên của Tuấn Anh. Nhờ câu trả lời này, Nam Khánh đã thành công vượt qua Nhật Long và nắm giữ thứ hạng cao nhất. Ở hai câu còn lại, Nhật Long dù liên tiếp nhấn chuông nhưng đều không đưa ra đáp án chính xác.

Tuấn Anh trong phần thi Về đích.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Nam Khánh (trường THPT Lý Tự Trọng - Khánh Hòa) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 210 điểm.

Nam Khánh là chủ nhân của vòng nguyệt quế Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4 với tổng số điểm là 210 điểm.

Về nhì là Vũ Nhật Long (trường THCS - THPT Newton - Hà Nội) với 180 điểm. Đứng thứ ba là Lê Quang Minh Duy (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - TP.HCM) với 130 điểm. Cuối cùng là Nguyễn Lê Tuấn Anh (trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An) với 80 điểm.