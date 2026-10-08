'Bệ đỡ' cho sản xuất

Trong bức tranh KTTT của Trường Phú, THT Sản xuất chiếu cói Lệ Bình ở thôn Tiền Giang là một điểm sáng gắn với nghề truyền thống. Từ những nguyên liệu giản dị, qua bàn tay cần mẫn của người thợ, các sản phẩm chổi chiếu, chổi đót đã trở thành nguồn thu nhập ổn định của nhiều hộ dân; đồng thời gìn giữ một nghề đã gắn bó lâu đời với vùng quê này.

Ông Nguyễn Văn Thái (thôn Tiền Giang) có hơn 40 năm gắn bó với nghề làm chổi. Mỗi năm, gia đình ông sản xuất khoảng 15.000 chiếc chổi chiếu và chổi đót, cung cấp cho thị trường trong và ngoài địa phương. Để duy trì sản xuất, gia đình ông Thái thuê thêm nhiều nhân công, tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động tại chỗ.

Các hợp tác xã tại xã Trường Phú chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp - Ảnh: N.H

Theo chia sẻ của ông Thái, Lệ Bình (nay là thôn Tiền Giang) là một làng mới hình thành sau năm 1975. Theo chủ trương của huyện Lệ Ninh cũ, một số hộ dân tại các địa phương lên khai phá lập nghiệp tại vùng phía Tây cầu Mỹ Trạch để nung vôi, đốt gạch phục vụ nhu cầu đời sống Nhân dân trong huyện. Đầu những năm 1990, do thay đổi cơ chế kinh tế, người dân ở đây phải mưu sinh bằng nhiều nghề, trong đó có nghề khai thác và làm chổi đót.

“Với tôi, nghề làm chổi không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần ký ức, là nghề truyền lại qua nhiều thế hệ ở địa phương. Trong đó, nguyên liệu là yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm, được gia đình chủ yếu thu mua, vận chuyển từ xã Lao Bảo và tỉnh Nam Định cũ về. Mỗi công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, xử lý đến hoàn thiện sản phẩm đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và đôi bàn tay khéo léo của người làm nghề ở làng Lệ Bình...”, ông Thái cho hay.

Hiện, THT Sản xuất chiếu cói Lệ Bình có 15 hộ gia đình tham gia, các sản phẩm chổi đều được thương lái thu mua tận nhà. Dù còn mang tính hộ gia đình, nhỏ lẻ, nhưng sự ra đời và hoạt động của THT, góp phần kết nối các hộ làm nghề, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và hướng đến xây dựng đầu ra ổn định hơn.

“Phát triển KTTT không chỉ nhằm nâng quy mô sản xuất mà quan trọng hơn là tạo sự liên kết giữa người dân, HTX, THT và thị trường. Địa phương xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững…”, Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Phú Nguyễn Văn Thuần thông tin.

Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Phú Nguyễn Văn Thuần cho biết, địa phương hiện có 28 HTX đang hoạt động, trong đó có 16 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX cơ bản hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2023, từng bước đổi mới phương thức quản trị, mở rộng dịch vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tổng nguồn vốn hoạt động của các HTX đạt hơn 67,4 tỉ đồng, với hơn 3.900 thành viên tham gia.

Bên cạnh đó, lĩnh vực hoạt động của các HTX ngày càng đa dạng, từ sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi lợn, nuôi lươn đến các mô hình sản xuất gắn với điều kiện thực tế của từng vùng; một số HTX đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 4 HTX trên địa bàn đã có sản phẩm OCOP được công nhận và đang tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô. Các THT cũng đang góp phần tạo sinh kế, hỗ trợ người dân liên kết trong sản xuất. Toàn xã hiện có 12 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với 577 thành viên.

“Địa phương đã thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với HTX, THT theo quy định; thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá, phân loại HTX. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển KTTT, Luật HTX năm 2023 cũng được triển khai đến các HTX và người dân…”, ông Thuần cho hay.

Hiện, KTTT ở Trường Phú vẫn đối mặt không ít khó khăn, như: Quy mô hoạt động của đa số HTX, THT còn nhỏ lẻ, chủ yếu là hoạt động phục vụ sản xuất lúa, nguồn vốn hạn chế; năng lực quản trị của một số cán bộ HTX còn chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; một số HTX, THT sau khi thành lập hoạt động còn cầm chừng, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, chưa phát huy được vai trò liên kết, hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế. Để KTTT tại xã Trường Phú tiếp tục phát triển, chính quyền địa phương đã kiến nghị các cơ quan chuyên môn cấp trên tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ HTX về tổ chức, quản trị và chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2023. Đồng thời, cần quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại và ứng dụng khoa học, công nghệ; mở thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ HTX.