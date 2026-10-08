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Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 9/2026: Thanh khoản giảm 15,12% so tháng trước

Tháng 9/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng giảm. Với 20 phiên giao dịch trong tháng 9, chỉ số giá HNX Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 271,64 điểm, giảm 3,85% so tháng trước.

Cùng với xu hướng giảm điểm của chỉ số giá, thanh khoản thị trường giảm 15,12% với khối lượng giao dịch bình quân đạt 44,45 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 710,73 tỷ đồng/phiên, giảm 17,61% so tháng 8.

Ảnh: HNX

Quy mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm 4,37% so tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 608,3 tỷ đồng và bán ra hơn 718,7 tỷ đồng, giá trị bán ròng hơn 110 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết HNX của các công ty chứng khoán giảm 39,7% so tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 306 tỷ đồng. Trong đó, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 110,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 299 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 20,9 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 463,5 nghìn tỷ đồng, giảm 1,1% so tháng 8/2026.

Thị trường UPCoM tháng 9/2026: Thanh khoản tăng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu

Tháng 9/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường UPCoM có xu hướng giảm. Với 20 phiên giao dịch trong tháng 9, chỉ số giá UPCoM Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 126,31 điểm, giảm 0,93% so tháng trước.

Thị trường UPCoM tháng 9/2026: thanh khoản tăng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu. Ảnh: HNX

Trái ngược với xu hướng giảm điểm của chỉ số, thanh khoản thị trường tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt 34,2 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 25,22%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân tăng 28,2% đạt 566,5 tỷ đồng/phiên.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh về quy mô và tiếp tục xu hướng mua ròng trở lại. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 14,82 triệu cổ phiếu và bán ra 5,5 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 494,59 tỷ đồng và giá trị bán đạt 209,56 tỷ đồng, giá trị mua ròng khoảng 285 tỷ đồng.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tăng mạnh, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 436,69 tỷ đồng, tăng 61,18% so tháng 8/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 231,19 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 205,5 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh mua ròng 25,69 tỷ đồng trong tháng.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 9/2026, thị trường UPCoM có 818 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 0,18% so tháng trước.

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9/2026: Giao dịch hợp đồng tương lai VN30 giảm 4,27%, VN100 tăng 3,9 lần so với tháng trước

Tổng hợp khối lượng giao dịch, OI hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và VN30 Index. Ảnh: HNX

Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 9/2026 giao dịch giảm so tháng trước. Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, khối lượng giao dịch bình quân đạt 219.121 hợp đồng/phiên, giảm 4,27%, giá trị giao dịch bình quân theo danh nghĩa hợp đồng đạt 42.828 tỷ đồng/phiên, giảm 2,5% so tháng 8.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2026, khối lượng giao dịch bình quân đạt 232.696 hợp đồng/phiên, giảm 4,53% so năm 2025, trong khi đó, giá trị giao dịch bình quân đạt 45.590 tỷ đồng/phiên, tăng 13,18%.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 9/2026 đạt 39.543 hợp đồng, tăng 41,31% so tháng trước, đây cũng là phiên có khối lượng hợp đồng mở cao nhất trong tháng. Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN100, OI tại thời điểm 30/9/2026 là 203 hợp đồng.

Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 giao dịch tăng mạnh, với khối lượng giao dịch bình quân đạt 259 hợp đồng/phiên, tăng gấp 3,9 lần so tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 47,8 tỷ đồng/phiên, tăng 292,23%. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm cuối tháng 9/2026 là 203 hợp đồng, tăng 163,64% so tháng trước.

Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN100

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.

Về cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 1,28% trong tháng 8/2026 xuống 1,18% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 9/2026. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm so tháng trước, tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,51% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với mức 3,84% trong tháng 8/2026.

Thị trường các-bon trong tháng 9/2026 có khối lượng giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính đạt 100 tC02e, giá trị giao dịch đạt 13,2 triệu đồng. Tính từ ngày khai trương thị trường từ 29/6 đến nay, khối lượng giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính đạt 1.310 tCO₂e tương ứng giá trị giao dịch 174,86 triệu đồng.