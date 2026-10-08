Quảng bá sản phẩm làng nghề, thúc đẩy liên kết với du lịch nông thôn

Đây là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14-11-1945 / 14-11-2026) và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2026).

Các đại biểu và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cắt băng khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026.

Ba hoạt động được tổ chức đồng thời, trong cùng không gian và có sự liên kết chặt chẽ, tạo thành một chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế nông thôn. Trong đó, Hội chợ Làng nghề Việt Nam là không gian để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, nghệ nhân, thợ thủ công và chủ thể OCOP trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn mở rộng không gian trải nghiệm từ sản phẩm đến điểm du lịch, đưa văn hóa làng nghề, sản phẩm đặc trưng và cảnh quan nông thôn trở thành những giá trị hấp dẫn đối với du khách. Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam tôn vinh tài năng, sự sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, đồng thời giới thiệu những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, văn hóa và kinh tế tiêu biểu đến công chúng và thị trường.

Hội chợ năm nay được tổ chức với quy mô 100 gian hàng cùng không gian trưng bày, triển lãm chung; có sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 19 tỉnh, thành phố. Các sản phẩm được giới thiệu phong phú, từ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống đến sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên và sản phẩm đặc trưng của các vùng miền.

Hội chợ năm 2026 chú trọng kết nối các cơ sở sản xuất với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử; kết hợp giới thiệu trực tiếp với livestream và ứng dụng mã QR cung cấp thông tin về sản phẩm, cơ sở sản xuất, nguồn gốc. Những hoạt động này tạo thêm cách tiếp cận khách hàng, đồng thời khuyến khích các chủ thể chuẩn bị thông tin minh bạch, dễ hiểu và thuận tiện cho người mua.

Một điểm nhấn của chuỗi sự kiện năm nay là Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn. Nếu Hội chợ đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, thì du lịch đưa du khách đến với nơi sản phẩm được làm ra, với người thợ và đời sống văn hóa của mỗi vùng quê. Hai hoạt động này bổ trợ cho nhau và có thể tạo thêm nguồn thu cho người dân khu vực nông thôn.

Về Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026, Ban tổ chức đã tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả đến từ cả ba miền đất nước. Đặc biệt, tác giả cao tuổi nhất là 81 tuổi, tác giả nhỏ tuổi nhất mới 11 tuổi. Có 55 tác giả và tác phẩm được trao các giải trong cuộc thi này, gồm giải nhất, nhì, ba, khuyến khích.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao giải cho các tác giả đạt giải nhất Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp chia sẻ: Các sản phẩm được tôn vinh sẽ tiếp tục được hoàn thiện về công năng, thiết kế và khả năng thương mại hóa. Một ý tưởng đẹp cần được thử nghiệm trong sử dụng; một mẫu thiết kế tốt cần tính tới khả năng sản xuất, mức giá và thị trường phù hợp. Sự hợp tác giữa nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp có thể giúp những sáng tạo hôm nay trở thành sản phẩm được khách hàng lựa chọn lâu dài.

Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, phối hợp với các đơn vị, địa phương và đối tác để hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tiếp cận các kênh phân phối và thúc đẩy liên kết với du lịch nông thôn.

Qua hội chợ này, mỗi sản phẩm sẽ có thêm cơ hội đến với khách hàng, mỗi làng nghề sẽ có thêm cơ hội trở thành điểm đến, và mỗi người làm nghề sẽ có thêm động lực tiếp tục sáng tạo, góp phần để giá trị làng nghề được tiếp nối trong đời sống và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người dân.