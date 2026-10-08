Doanh nghiệp Việt nâng cao chất lượng để giữ niềm tin người tiêu dùng

Đông đảo người dân trải nghiệm các gian hàng tại lễ hội kỉ niệm 30 năm chương trình "Hàng Việt Nam chất lượng cao" với chủ đề "Tự hào và tiếp nối" tại Công viên Lê Văn Tám, TP Hồ Chí Minh.

Tối 8/10, tại Công viên Lê Văn Tám, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 30 năm chương trình "Hàng Việt Nam chất lượng cao" với chủ đề “Tự hào và tiếp nối”. Lễ hội diễn ra đến ngày 11/10, quy tụ gần 150 doanh nghiệp tham gia với hơn 200 gian hàng.

Tai đây, các doanh nghiệp đã giới thiệu sản phẩm, tổ chức hoạt động dùng thử, mua sắm và giao lưu với người tiêu dùng. Ban tổ chức cũng bố trí triển lãm về hành trình 30 năm, không gian kể câu chuyện thương hiệu và các hoạt động trải nghiệm dành cho người trẻ, gia đình.

Gian hàng bán đồ dùng gia đình thu hút khách tìm hiểu, chọn mua.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình "Hàng Việt Nam chất lượng cao" do các đơn vị tại Thành phố khởi xướng đã và đang từng bước khẳng định uy tín, đồng hành với sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt.

Trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp Việt đã khẳng định chất lượng và uy tín qua từng sản phẩm và chiếm được sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, khi Việt Nam ngày càng mở cửa thị trường thì người tiêu dùng có thể so sánh hàng Việt với sản phẩm của nhiều quốc gia ngay trên thị trường trong nước. Vì vậy, doanh nghiệp Việt ngày càng phải nâng cao chất lượng và nâng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế để giữ vững niềm tin với khách hàng.

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Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm hàng Việt Nam chất lượng cao.

Theo đó, doanh nghiệp Việt cần bảo đảm chất lượng xuyên suốt quá trình sản xuất, phân phối và dịch vụ sau bán hàng. Doanh nghiệp cũng phải giữ sự minh bạch, an toàn, trách nhiệm và chữ tín với người tiêu dùng, đồng thời mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đổi mới công nghệ.

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng đề nghị các doanh nghiệp nên chuyển hóa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thành hiệu quả cụ thể trong sản xuất, tiết kiệm nguồn lực, nâng năng suất và phục vụ khách hàng. Doanh nghiệp cũng cần kết hợp tri thức bản địa, nguyên liệu, văn hóa Việt với khoa học, công nghệ và thiết kế hiện đại để tạo giá trị khác biệt.

Lễ hội quy tụ gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

“Thành phố kỳ vọng Hiệp hội tăng cường kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, hệ thống phân phối và thị trường để mở rộng thị trường cho hàng Việt. TP Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để đưa hàng Việt chất lượng cao vào các không gian mua sắm, du lịch và hoạt động xúc tiến thương mại ở trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao” ngay từ khi ra đời đã lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng nhằm giữ niềm tin của người tiêu dùng. Các cuộc khảo sát hàng năm cũng ghi nhận đánh giá của người mua, qua đó cung cấp căn cứ trao danh hiệu và hỗ trợ doanh nghiệp Việt xây dựng chiến lược phát triển lâu dài.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, chia sẻ hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo đó, từ 120 doanh nghiệp được bình chọn trong lần khảo sát đầu tiên năm 1997, chương trình đã có hơn 1.000 doanh nghiệp được trao danh hiệu. Đến nay, Hiệp hội đã xây dựng chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập” để hỗ trợ doanh nghiệp nâng nhận thức và tuân thủ tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh.

Đại diện các doanh nghiệp nhận Bằng khen, ghi nhận những đóng góp trong hành trình phát triển hàng Việt.

Bà Vũ Kim Hạnh cho rằng, về lâu dài doanh nghiệp Việt cần nâng năng lực đổi mới sáng tạo, phát huy tài nguyên bản địa và giữ bản sắc Việt. Cộng đồng doanh nghiệp Việt cũng cần học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cải tiến liên tục để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường.

Dịp này, ban tổ chức cũng đã công bố các nhóm khen thưởng dành cho 46 doanh nghiệp có thành tích trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và môi trường.