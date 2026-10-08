Lào Cai giới thiệu 98 sản phẩm đặc trưng tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026

98 sản phẩm OCOP, nông sản và hàng hóa đặc trưng của Lào Cai được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai, các sản phẩm Lào Cai giới thiệu tại hội chợ phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, thể hiện rõ nét đặc trưng của vùng cao, đồng thời phản ánh lợi thế về nguồn nguyên liệu và những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc.

Thông qua hội chợ, các chủ thể sản xuất của Lào Cai có cơ hội kết nối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà phân phối; nắm bắt nhu cầu thị trường để nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP cùng hàng hóa đặc trưng của địa phương.

Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ kinh doanh tăng cường kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối, hướng tới xây dựng mối liên kết bền vững trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Gian hàng của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm sản phẩm.