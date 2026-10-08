Lào Cai giới thiệu 98 sản phẩm đặc trưng tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026
Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 diễn ra từ ngày 7 - 13/10 tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của nhiều địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước. Tại hội chợ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai tổ chức 2 gian hàng, trưng bày, giới thiệu 98 sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong tỉnh.
Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai, các sản phẩm Lào Cai giới thiệu tại hội chợ phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, thể hiện rõ nét đặc trưng của vùng cao, đồng thời phản ánh lợi thế về nguồn nguyên liệu và những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc.
Thông qua hội chợ, các chủ thể sản xuất của Lào Cai có cơ hội kết nối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà phân phối; nắm bắt nhu cầu thị trường để nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP cùng hàng hóa đặc trưng của địa phương.
Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ kinh doanh tăng cường kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối, hướng tới xây dựng mối liên kết bền vững trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-gioi-thieu-98-san-pham-dac-trung-tai-hoi-cho-lang-nghe-viet-nam-2026-post911451.html