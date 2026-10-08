WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu lên mức 3,9%

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Dương Phố, Hải Nam (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Cơ quan có trụ sở tại Geneva cho biết, thương mại toàn cầu vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc nhờ sự linh hoạt của chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư liên quan đến AI tạo ra "cú hích mạnh mẽ cho thương mại hàng hóa".

Mức dự báo 3,9% (không bao gồm thương mại dịch vụ) cao hơn đáng kể so với con số 1,9% được WTO đưa ra vào mùa Xuân năm nay. Đối với năm 2027, WTO cũng nâng dự báo tăng trưởng lên 4,1%, so với mức 2,9% dự báo hồi tháng 3/2026.

WTO cho hay việc điều chỉnh dự báo phản ánh thực tế rằng chuỗi cung ứng toàn cầu đã thích ứng với tình trạng gián đoạn trên thị trường năng lượng và phân bón, trong khi nguồn vốn đầu tư lớn vào hạ tầng AI đã thúc đẩy thương mại các mặt hàng phục vụ lĩnh vực này. Trước đó, hoạt động thương mại dầu mỏ, khí đốt và phân bón qua Vịnh Ba Tư đã bị ảnh hưởng sau khi xung đột Mỹ-Israel với Iran bùng phát vào tháng Hai.

Nửa đầu năm 2026, thương mại hàng hóa toàn cầu tăng 3,5%, chủ yếu nhờ sức kéo từ thị trường AI. Theo WTO, nhu cầu đối với các sản phẩm như thiết bị bán dẫn và máy chủ chiếm tới 47% mức tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu trong giai đoạn này. Kim ngạch thương mại của các mặt hàng này đã tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp nối đà tăng trưởng nhanh chóng của năm 2024 và 2025.

Đối với thị trường năng lượng, xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Trung Đông giảm 47% trong nửa đầu năm, trong khi xuất khẩu dầu thô giảm gần 25%. Tuy nhiên, nguồn cung bổ sung từ các khu vực khác đã giúp hạn chế mức suy giảm chung toàn cầu, giữ ở mức khoảng 1% đối với LNG và khoảng 6% đối với dầu thô.

Về tổng thể nền kinh tế, WTO kỳ vọng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay và 2,9% vào năm 2027, dù dự báo xung đột tại Trung Đông sẽ tiếp tục gây áp lực lên hoạt động thương mại thông qua giá năng lượng cao và gián đoạn các tuyến vận tải.