Hàng ngàn đặc sản vùng miền quy tụ tại Hà Nội

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp chủ trì tổ chức từ ngày 8 đến 12-10-2026.

Sự kiện có quy mô gần 100 gian hàng của trên 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố (bao gồm cả Hà Nội). Từ chiều 8-10, ngay khi hội chợ mở cửa, đã có rất đông người dân ghé thăm, mua sắm sản phẩm.

Hàng ngàn đặc sản từ khắp các vùng miền của cả nước đã quy tụ tại Hà Nội. Từ nông sản đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của các làng nghề tiêu biểu.

Giờ chả Ước Lễ, tò he Xuân La, mây tre đan Phú Vinh và rất nhiều sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của Hà Nội cũng góp mặt tại hội chợ.

Hầu hết các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề được giới thiệu đến người tiêu dùng Thủ đô và cả nước đều được kiểm nghiệm chất lượng, đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Trong ảnh là gian hàng trưng bày và bán sản phẩm tỏi Lý Sơn.

Tất cả các sản phẩm tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 đều được ứng dụng mã QR để khách tham quan dễ dàng tra cứu nguồn gốc, thông tin sản phẩm.

Điểm mới năm 2026 là hội chợ hướng mạnh đến chuyển đổi số trong nông thôn, tạo không gian giao thương giữa cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử. Trong ảnh là nghệ nhân Hà Nội chế tác tò he.

Dự kiến trong thời gian diễn ra hội chợ, sẽ có các phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP trên TikTok Shop, giúp các cơ sở làng nghề tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn.