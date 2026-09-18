Bắt tận tay!
Quá trình TTKS tại khu vực đường Trường Chinh (xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị), trưa 15-9, Công an xã Khe Sanh phối hợp các đơn vị chức năng liên quan, phát hiện 2 người đàn ông đang giao nhận 1 cuộn dây nghi là dây cháy chậm và 800 ống kim loại nghi là kíp nổ điện.
Qua làm việc ban đầu, 2 người đàn ông khai tên là Lê Cảnh Phú (2000, trú xã Lao Bảo, Quảng Trị) và Nguyễn Ngọc Cường (1991, trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và thừa nhận số tang vật bị thu giữ là vật liệu nổ, được vận chuyển từ Lao Bảo đến Khe Sanh để giao cho người khác. Hiện, cơ quan Công an đã bắt giữ Lê Cảnh Phú và Nguyễn Ngọc Cường về hành vi: “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” để tiếp tục điều tra, làm rõ.