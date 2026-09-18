Bắt tận tay!

Ngày trở về của liệt sĩ Nguyễn Minh Yến, nếu có, sẽ không chỉ là ngày một người cháu tìm lại được cậu mình. Đó còn là ngày người con trai sau gần sáu mươi năm xa cách được trở về nằm bên người mẹ đã dâng hiến cả chồng và con cho Tổ quốc. Liên lạc: Đỗ Thị Hiên, cựu giáo chức; tổ dân phố Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0984 085 347.Biết đâu, ở một nơi rất xa, người mẹ ấy vẫn đang chờ nghe lại tiếng bước chân con ngoài ngõ, như buổi người lính trẻ trở về phép năm 1964, cúi xuống ôm cô cháu gái bé bỏng rồi công kênh cháu chạy quanh sân trong tiếng cười đoàn tụ?