Dùng giấy tờ giả đi cầm cố xe rồi lừa đảo

Cáo trạng xác định, Toản và anh Nguyễn Tấn Trình (31 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) là bạn quen biết ngoài xã hội. Ngày 14-1-2023, Trình đưa xe ô tô và bản công chứng giấy chứng nhận đăng ký xe của mình cho Toản để cầm cố 200 triệu đồng. Sau đó, Toản nhiều lần yêu cầu chuộc xe nhưng Trình không chuộc.

Do cần tiền tiêu xài nên Toản đã thuê người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Tấn Trình. Sau đó, đem xe và giấy tờ giả cho anh Nguyễn Thành Tiến (ở xã Phước Thái) để cầm được 200 triệu đồng.

Đến năm 2025, anh Tiến đem xe đi làm đăng kiểm thì phát hiện giấy tờ xe là giả nên đã làm đơn tố cáo. Đến tháng 5-2025, Toản đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.