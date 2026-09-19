Lãnh án vì chiếm đoạt tiền cho vay đáo hạn ngân hàng

Vì muốn có tiền đánh bạc, Nguyễn Trung Hải (sinh năm 1995, trú xã Phước Hậu) đã lợi dụng vị trí nhân viên ngân hàng để lừa tiền của 2 người dân thông qua chiêu trò “hợp tác” chia lời cho vay đáo hạn ngân hàng. Bị cáo phải nhận bản án 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo hồ sơ, cuối năm 2023, Hải được tuyển dụng làm nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng cá nhân tại một ngân hàng tại tỉnh Ninh Thuận (cũ). Quá trình làm việc, Hải gặp nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng; đồng thời quen biết ông T.P.H và bà C.T.H.H (cùng trú phường Phan Rang) là những người cho vay đáo hạn. Hải liên hệ với ông P.H và bà H.H để giới thiệu khách hàng đến vay tiền đáo hạn ngân hàng. Hai bên thỏa thuận lấy lãi suất của khách hàng vay là 0,2%/ngày, trong đó Hải được hưởng 0,1%/ngày, phần còn lại ông P.H và bà H.H hưởng. Thời gian đầu, Hải giới thiệu được cho mỗi người 4 - 5 khách hàng/tháng và thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên, khoảng tháng 3-2025, Hải bắt đầu đánh bạc trên mạng và bị thua nhiều tiền. Để tiếp tục có tiền đánh bạc, Hải nảy sinh ý định lừa tiền của ông P.H và bà H.H.

Ngày 9-4-2025, Hải viện cớ cần tiền lấy sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng ra, rồi nhờ bà L.T.M (trú xã Ninh Hải) đến nhà bà H.H vay tiền giúp Hải. Do vợ chồng bà M. quen biết Hải khi giải quyết hồ sơ vay vốn tại ngân hàng nên tin tưởng, đồng ý. Hải liên hệ với bà H.H, giới thiệu bà M. cần vay 270 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng, với lãi suất 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tin Hải, bà H.H đồng ý cho vay, lập giấy mượn tiền rồi giao tiền cho bà M. Sau đó, bà M. đưa toàn bộ số tiền trên cho Hải. Hải dùng gần 237 triệu đồng để trả nợ, số còn lại dùng đánh bạc qua mạng và chi tiêu cá nhân.

Ngày 6-5-2025, Hải tiếp tục nói dối đang cần tiền làm giấy tờ đất nhưng do là nhân viên ngân hàng nên không tiện đứng ra vay, rồi nhờ chồng bà M. đến nhà bà H.H vay giúp 400 triệu đồng. Hải liên hệ với bà H.H, giới thiệu chồng bà M. đang cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, với lãi suất 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà H.H đồng ý, lập giấy mượn tiền và đưa tiền cho chồng bà M. Chồng bà M. đã đưa hết số tiền này cho Hải. Hải đã cộng dồn với số tiền người khác chuyển đến, rồi chuyển 174 triệu đồng để đánh bạc và trả nợ vay trước đó của bà H.H hơn 247 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, Hải còn lừa bà H.H thêm 5 lần, chiếm đoạt tổng cộng 1,985 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Trung Hải.

Đối với ông P.H, Hải cũng dùng thủ đoạn tương tự. Ngày 28-4-2025, Hải nói dối cần tiền làm sổ đỏ và nhờ bà M. đến gặp ông P.H vay giúp 300 triệu đồng. Sau đó, Hải liên hệ với ông P.H, giới thiệu bà M. cần vay để đáo hạn ngân hàng, với lãi suất 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tin tưởng Hải, ông P.H đồng ý, lập giấy mượn tiền rồi đưa cho bà M. 300 triệu đồng. Sau khi được bà M. chuyển toàn bộ số tiền, Hải dùng 273 triệu đồng để đánh bạc, số còn lại chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Tiếp đó, ngày 20-5-2025, Hải đến cửa hàng nhà ông P.H, nói dối có khách hàng là người nhà cần tiền để đáo hạn ngân hàng và hỏi vay 210 triệu đồng, với lãi suất như lần trước. Ông P.H đồng ý cho Hải vay 210 triệu đồng và làm giấy mượn tiền. Hải dùng số tiền này để đánh bạc. Tổng số tiền Hải chiếm đoạt của ông P.H là 510 triệu đồng

Điều tra cho thấy, thực tế không có khách hàng nào vay tiền đáo hạn ngân hàng. Đối với hành vi đánh bạc qua mạng mà Hải trình bày, cơ quan điều tra không thu giữ được công cụ, phương tiện liên quan đến việc đánh bạc; không xác định được phương thức, tài khoản đăng nhập để đánh bạc. Mặt khác, chủ các số tài khoản mà Hải đã chuyển tiền do phạm tội mà có để đánh bạc khai báo tài khoản của họ không sử dụng do đã bị người khác xâm nhập trái phép. Do đó, không có đủ căn cứ xử lý Hải và những người này về tội đánh bạc. Sau khi phạm tội, Hải có tác động mẹ ruột bồi thường được 20 triệu đồng.

Ngày 17-9, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hải 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo bồi thường cho 2 bị hại hơn 2,2 tỷ đồng. Đồng thời, tòa buộc một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải hoàn trả một số khoản tiền cho bị hại H.H.