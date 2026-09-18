Công an phường Tây Hồ kịp thời ngăn chặn người phụ nữ có ý định tự tử

Khoảng 23h35 ngày 17/9/2026, Công an phường Tây Hồ nhận được tin báo về một người phụ nữ có biểu hiện bất thường tại khu vực kè Hồ Tây, đối diện số 68 Quảng An, nghi có ý định tự tử.

Tổ công tác Công an phường Tây Hồ tiếp cận, trấn an người phụ nữ tại khu vực Hồ Tây trong đêm 17/9. (Ảnh: Công an Tây Hồ)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác tuần tra vũ trang Công an phường Tây Hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiếp cận, trấn an và đưa người phụ nữ về trụ sở Công an phường để bảo đảm an toàn.

Tại đây, bằng sự kiên trì, gần gũi và những lời động viên của cán bộ, chiến sĩ, người phụ nữ dần ổn định tâm lý.

Qua trao đổi, chị cho biết tên là N.T.V, sinh năm 1987, quê tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Do mâu thuẫn gia đình, chị đi bộ đến khu vực Hồ Tây và nảy sinh ý định tiêu cực.

Công an phường Tây Hồ sau đó nhanh chóng xác minh, liên hệ với gia đình. Đến khoảng 2h ngày 18/9, chị V được bàn giao an toàn cho chồng đưa về nhà.

Sau khi được hỗ trợ ổn định tinh thần, người phụ nữ được Công an phường Tây Hồ bàn giao an toàn cho gia đình. (Ảnh: Công an Tây Hồ)

Sự việc lần nữa cho thấy hiệu quả của công tác tuần tra vũ trang, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ trong xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.

Qua đây, một lần nữa lại cho thấy hành động cụ thể của cán bộ chiến sĩ Công an phường Tây Hồ nhằm hưởng ứng phong trào thi đua Ba nhất; Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

Công an phường Tây Hồ khuyến cáo, khi gặp khủng hoảng, bế tắc trong cuộc sống, người dân không nên có hành động tiêu cực mà cần bình tĩnh chia sẻ với người thân hoặc liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời. Sự quan tâm và lắng nghe đúng lúc có thể giúp ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc.