Truy nã đặc biệt đối tượng cướp tài sản

Lý lịch và hành vi phạm tội của đối tượng bị truy nã

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/04/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Cường về tội "Cướp tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn vào ngày 25/02/2026. Chỗ ở trước khi trốn tại thôn Tượng Sơn, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Quốc Cường về tội “Cướp tài sản”. (Ảnh CAHT)

Về nhân thân, bị can Trần Quốc Cường sinh ngày 13/05/1994 tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh và không theo tôn giáo nào.

Đối tượng làm nghề lao động tự do. Trước khi bỏ trốn, Trần Quốc Cường đăng ký nơi thường trú và nơi ở hiện tại đều thuộc thôn Tượng Sơn, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc điểm nhận dạng và thông tin liên hệ vây bắt

Quyết định truy nã do Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 18/09/2026.

Để phục vụ công tác truy tìm, cơ quan chức năng thông báo rộng rãi các đặc điểm nhận dạng của Trần Quốc Cường gồm: chiều cao 168 cm, màu da ngăm đen, tóc ngắn, lông mày đậm, sống mũi thấp, dái tai bình thường và có đôi mắt nhỏ. Ngoài ra, đối tượng có vết sẹo chấm cách 02cm trên trước đầu lông mày phải.

Cơ quan Công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, người dân cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông qua Điều tra viên Nguyễn Trí Trung theo số điện thoại 0918833968, hoặc đến trực tiếp trụ sở đơn vị tại địa chỉ Số 173 Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.