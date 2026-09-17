Bắt 2 phụ nữ móc túi tại đền ở Bắc Ninh

Trước đó, ngày 15/9, Công an xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1973, trú tại TDP Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) về việc bị mất điện thoại iPhone 11 Pro Max và 120.000 đồng khi đi lễ tại Đền Phấn Động (thôn Phấn Động, xã Tam Đa).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Đa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét và bắt giữ Phạm Thị Ơn (SN 1955, trú tại thôn Mạnh Chư, xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Hoàng Thị Nhung (SN 1958, trú tại khu Trung Tâm, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Thị Ơn (mặc áo vàng) và Hoàng Thị Nhung (mặc áo đen). Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo cơ quan công an, hai đối tượng không có nghề nghiệp, không có nơi ở cố định, thường xuyên lang thang tại khu vực phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Trước đó, sáng 12/9, biết Đền Phấn Động tổ chức lễ hội, đông người đến cúng lễ, Ơn rủ Nhung cùng đi trộm cắp tài sản. Hai người thống nhất quan sát, tìm người sơ hở để lợi dụng lúc đông người thực hiện hành vi.

Khoảng 8h30 cùng ngày, tại khu vực sân Lầu Cô, Lầu Cậu, Ơn phát hiện chị Huệ đang bê đồ cúng lễ, túi xách không kéo khóa và để lộ chiếc iPhone 11 Pro Max. Ơn ra hiệu cho Nhung đi theo hỗ trợ rồi áp sát, lấy trộm điện thoại từ túi xách của chị Huệ và đưa cho Nhung cất giấu.

Sau đó, Ơn tiếp tục lấy 120.000 đồng trong túi xách rồi cùng Nhung rời khỏi khu vực lễ hội. Hai đối tượng thuê xe ôm ra bến xe để về Hà Nội. Trên đường đi, do không đủ tiền trả xe, Ơn bán chiếc điện thoại vừa trộm được cho một nam thanh niên với giá 700.000 đồng.

Về đến khu vực phường Bồ Đề, Ơn chia cho Nhung 250.000 đồng từ số tiền có được; phần còn lại được hai người tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.