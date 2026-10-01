Vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín, hiệu quả các cơ sở điều trị tâm thần

Một số nhân viên y tế vụ lợi, tha hóa

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKS đánh giá, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Vì vụ lợi, các bị cáo đã đưa ra một số kết luận giám định (KLGĐ) không đúng tình trạng tâm thần của nhiều đối tượng giám định; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm giảm uy tín của ngành Y tế, của các cơ quan giám định tư pháp.

Hành vi của các bị cáo còn ảnh hưởng trực tiếp, gây đình trệ, kéo dài quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự khi rất nhiều vụ án phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ. Ngoài ra, hành vi của các bị cáo trong vụ án này còn giúp cho các đối tượng vi phạm tránh bị xử lý hình sự hoặc không phải thi hành án phạt tù.

Trong vụ án này, các bị cáo là các bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa điều trị bắt buộc nam và nữ, nhân viên y tế, bảo vệ thuộc Viện PYTTTƯ đã không tuân thủ quy chế quản lý người đang bắt buộc chữa bệnh. Các bị cáo đã nhận tiền và lợi ích khác để tạo điều kiện cho bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ngụ Hà Nội), Lê Văn Đông (chồng Mai Anh) cùng nhiều bệnh nhân khác sinh hoạt không đúng quy định tại khoa hoặc ra khỏi nơi bắt buộc chữa bệnh trái quy định.

Bị cáo Mai Anh.

“Vì vụ lợi và sự tha hóa, nhiều bị cáo đang là cán bộ quản lý, điều trị cho bị cáo Mai Anh, Đông đã trở thành “tay chân” đắc lực, giúp sức cho chính bệnh nhân của mình phạm tội. Thậm chí, một số bị cáo nguyên là lãnh đạo Viện PYTTTƯ đã bố trí phòng riêng, tiện nghi cho Mai Anh và người nhà vào ở trong khu điều trị trái quy định. Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hiệu quả của các cơ sở điều trị bắt buộc chữa bệnh tâm thần”, đại diện VKS nêu rõ.

Với các bị cáo tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, VKS nhận định, đã tiếp tay cho tệ nạn ma túy lây lan trong xã hội, hủy hoại sức khỏe của nhiều người và là nguồn gốc của những loại tội phạm khác, gây mất trật tự trị an xã hội, sức khỏe cộng đồng…

Đề nghị mức án đến 30 năm tù

Từ những phân tích nêu trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Anh 15 - 16 năm về tội “Đưa hối lộ”; 5 - 6 năm về tội “Môi giới hối lộ” và 17 - 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp hình phạt chung 30 năm tù. VKS xác định Mai Anh là chủ mưu, dùng tiền thao túng phần lớn hoạt động trong Viện PYTTTƯ.

Ngoài môi giới “chạy” giấy chứng nhận tâm thần giả cho nhiều bị can, bị cáo, Mai Anh còn đưa tiền cho hơn 40 người là lãnh đạo, nhân viên tại Viện để được sinh hoạt tự do, ra ngoài bất cứ khi nào muốn; can thiệp vào hoạt động tuyển dụng của Viện để những người thân cận được vào làm việc. Tổng số tiền Mai Anh đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng, môi giới hối lộ để làm sai lệch KLGĐ là gần 6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 4,1 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Văn Trường.

Với bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện PYTTTƯ), VKS đánh giá có đủ căn cứ xác định đã nhận hối lộ tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Do đó, Trường phải chịu mức án cao hơn các bị cáo khác ở tội “Nhận hối lộ”. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường 20 năm tù. Vợ Trường là Đặng Thị Hòa (nhân viên tại Viện), bị đề nghị 8 - 9 năm tù.

Với bị cáo Lê Văn Đông (chồng Mai Anh), VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 9 - 10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 8 - 9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt 17 - 19 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Thưởng (cựu cảnh sát) bị đề nghị 8 - 10 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”. Theo cáo trạng, Thưởng bị cáo buộc cầm 250 triệu đồng “chạy” giấy chứng nhận tâm thần cho một bị can được vào điều trị tại Viện dù không bị tâm thần. Bị can này sau đó tiếp tục trốn Viện để mua bán ma túy ở mức độ nghiêm trọng hơn.