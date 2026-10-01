Bệnh nhân 'tâm thần' kể việc chơi ma tuý trên bãi biển Sầm Sơn cùng điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần

Bị cáo Lê Văn Đông tại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ "chạy" bệnh án Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Ảnh: GIANG LONG.

Trốn viện, đến khu nghỉ mát có đoàn cán điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần

Trước đó, Hội đồng xét xử dành nhiều thời gian xét hỏi bị cáo Lê Văn Đông, 48 tuổi, lao động tự do, về việc trốn viện và tổ chức sử dụng ma túy trên bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đông có 13 tiền án tiền sự và sinh sống như vợ chồng với "bà trùm" Mai Anh. Trước khi vụ án bị phát hiện, Đông đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhưng bị cáo buộc thường xuyên trốn viện.

Đứng trước bục khai báo, Đông trả lời khá rõ ràng, rành rọt các câu hỏi của chủ tọa. Bị cáo thừa nhận tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Sầm Sơn và tàng trữ nhiều loại ma túy bị cơ quan điều tra thu giữ.

Tuy nhiên, khi được hỏi về những người cùng tham gia cuộc vui trên bãi biển, Đông cho rằng ban đầu mình chỉ định sử dụng ma túy một mình. Theo lời bị cáo, hôm đó Đông “vô tình” ra bãi biển, gặp đoàn cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang đi nghỉ mát. Khi pha ma túy, thấy một số người quen của viện cùng Ngô Việt Dũng và Cao Thị Bích Hằng có mặt nên Đông mời cùng sử dụng.

Lời khai trên của Đông được Hội đồng xét xử làm rõ trong bối cảnh chuyến đi Sầm Sơn của khoa điều trị bắt buộc nam, nơi bị cáo được quản lý trong thời gian chữa bệnh bắt buộc.

Theo cáo trạng, khoa điều trị bắt buộc nam có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, nhân viên và gia đình nghỉ mát tại Sầm Sơn từ ngày 6 đến 8/6/2025.

Cơ quan tố tụng xác định vợ chồng Đông biết việc khoa tổ chức nghỉ mát ở Sầm Sơn. Dù đều đang phải chữa bệnh bắt buộc, Đông và vợ là Nguyễn Thị Mai Anh đã bố trí gia đình, người giúp việc và những người thân cận đi Sầm Sơn cùng thời điểm.

Trước chuyến đi, Đông trốn viện về khu vực Cầu Giấy và đường Bưởi tìm mua ma túy để mang theo sử dụng. Đông sau đó nhắn Ngô Việt Dũng, người được hồ sơ xác định là “đàn em” của vợ chồng Đông - Mai Anh, lấy tai nghe, 5 loa, một bàn DJ cùng dây nối âm thanh tại căn hộ của Đông ở đường Lê Văn Lương, Hà Nội.

Dũng lái ô tô chở số thiết bị này cùng hai người giúp việc vào Sầm Sơn. Trả lời thẩm vấn tại tòa, Dũng cũng thừa nhận mình là người mang loa vào chuyến đi biển và sau đó có mặt khi nhóm của Đông sử dụng ma túy.

Ngoài số loa mang từ Hà Nội, Đông còn thuê thêm hệ thống loa, âm ly với giá 3 triệu đồng rồi yêu cầu Dũng lắp đặt để chơi nhạc phục vụ "tiệc" ma túy trên bãi biển.

Sau khi thử âm thanh, Đông lấy chai nước lọc ấm, pha loại ma túy được gọi là “nước vui” để sử dụng.

Tối hôm ấy, Đông gọi Trần Quốc An, 42 tuổi, điều dưỡng khoa điều trị bắt buộc nam Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cùng vợ là Cao Thị Bích Hằng ra bãi biển ăn uống, nghe nhạc. Đông đưa cho An một chén nước trà đã pha “nước vui” cùng sử dụng.

Từng sử dụng ma túy ngay trong phòng bệnh

Cuộc vui kéo dài đến khuya. Theo cáo trạng, sau khi những người khác lần lượt ra về, Đông ngồi tại bàn DJ chơi nhạc. Mai Anh và Hằng ngồi trên ghế tựa, còn An, Dũng, Phương và một người khác ngồi quanh bàn nhựa.

Gần 23h, Đông bảo An mượn bật lửa khò của nhân viên quán. Khi An mang bật lửa tới, Đông lấy một ống thủy tinh cùng túi cần sa trong túi đựng bàn DJ, nhồi cần sa vào ống rồi châm hút.

Đông hút hai hơi trước khi đưa ống và bật lửa cho An. Người điều dưỡng được giao quản lý bệnh nhân cầm ống thủy tinh, châm cần sa hút rồi đưa lại cho Đông.

Sau khi sử dụng xong, Đông nhét túi cần sa còn lại vào túi quần bên trái của An, bảo giữ để tiếp tục sử dụng sau.

Tại tòa, Dũng khai khi sử dụng ma túy có Đông, An và một số người khác. Tuy nhiên, khi được hỏi ma túy của ai, bị cáo nói không biết.

Trong khi đó, cáo trạng xác định Dũng không chỉ mang và lắp thiết bị âm thanh. Trong quá trình cuộc vui diễn ra, Dũng còn sử dụng “nước vui”, sau đó đưa đồ uống có ma túy và ống thủy tinh chứa cần sa cho người khác sử dụng.

Chủ tọa công bố khi khám xét buồng chữa bệnh của Đông tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cơ quan điều tra thu nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Đông thừa nhận từng sử dụng ma túy ngay trong phòng bệnh.

Theo cáo trạng, tại đây công an thu 0,686g ma túy MDMA, ba bộ tẩu tự tạo đều dính methamphetamine cùng một số thiết bị âm thanh, dụng cụ sử dụng ma túy. Đông khai toàn bộ là của mình để sử dụng ma túy trong viện.

Tại buồng điều trị của Mai Anh ở khoa điều trị bắt buộc nữ, công an cũng phát hiện ketamine cùng nhiều dụng cụ dính methamphetamine, cần sa. Mai Anh khai không biết số ma túy này, còn Đông nhận là của mình. Bị cáo giải thích do được đi lại giữa hai khoa và sợ phòng điều trị của mình bị kiểm tra nên mang sang phòng vợ cất giấu.

Từ chuyện sử dụng ma túy ngay trong phòng điều trị, chủ tọa tiếp tục hỏi Đông về những lần ra khỏi viện trong thời gian phải chữa bệnh bắt buộc. Đông thừa nhận thường xuyên ra, vào viện nhưng ban đầu khẳng định không nhờ ai giúp. Bị cáo khai có lúc đi ra ngoài theo xe chở cơm, ngoài ra còn đi theo xe của gia đình những bệnh nhân khác. Theo Đông, Mai Anh cũng từng ra ngoài theo xe cơm.

Mặc dù từng được kết luận mất hoàn toàn khả năng nhận thức nhưng tại phiên tòa Đông khai báo khá rõ ràng, rành rọt. Có lúc chủ tọa nhận xét một số câu trả lời của bị cáo thể hiện sự “thông minh”. Đông giải thích thời điểm sử dụng chất kích thích, bản thân không biết hành vi của mình ở mức độ nào.