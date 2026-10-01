Vụ Viện Pháp y tâm thần: VKS đề nghị 20 năm tù với cựu viện trưởng

Nhiều bác sĩ, kiểm sát viên, công an vướng vòng lao lý

Sau hơn hai ngày xét hỏi 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với Nguyễn Thị Mai Anh, hai cựu viện trưởng cùng hàng chục bác sĩ, điều dưỡng và những người liên quan.

Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Mai Anh, lao động tự do, có 7 tiền án, mức án 15-16 năm tù về tội đưa hối lộ, 8-9 năm tù về tội môi giới hối lộ và 17-18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Lê Văn Đông (chồng Mai Anh, có 13 tiền án, tiền sự) bị đề nghị 9-10 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, và 8-9 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; tổng hợp hình phạt 17-19 năm tù.

Đối với nhóm bị xét xử về tội nhận hối lộ, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, mức án 20 năm tù; Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng, mức án 7-8 năm tù; Lâm Văn Thành và Dương Văn Lương, cùng là cựu Phó viện trưởng, lần lượt mức án 10-11 năm tù và 9-10 năm tù.

Đặng Thị Hòa, vợ ông Trường, cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị đề nghị 8-9 năm tù; Nguyễn Đức Hinh, cựu điều dưỡng trưởng khoa chữa bệnh bắt buộc nữ 7-8 năm tù; Tạ Trung Kiên, cựu cán bộ phụ trách khoa điều trị bắt buộc nữ 7-8 năm tù; Dương Văn Biết, cựu trưởng khoa giám định 8-9 năm tù.

Nhóm bị cáo từng công tác trong các cơ quan tiến hành tố tụng gồm: Phạm Minh Tuấn (cựu điều tra viên Công an Hà Nội) bị đề nghị 10-12 năm tù về hai tội danh; Dương Thị Hòa (cựu kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân cũ) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Văn Thưởng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội) bị đề nghị 8-10 năm tù về hai tội đưa hối lộ và làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Bệnh nhân tâm thần thành môi giới “chạy” giám định

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai Anh vốn là người phải chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhưng đã dùng tiền và các lợi ích vật chất để tạo quan hệ với nhiều cán bộ, nhân viên tại đây.

Cơ quan tố tụng xác định Mai Anh đưa hối lộ hơn 1,54 tỉ đồng để được tạo điều kiện trong thời gian chữa bệnh và tác động đến một số công việc tại viện.

Từ những mối quan hệ này, Mai Anh nhận tiền của nhiều bị can, bị cáo, bị án hoặc người nhà của họ để làm trung gian tác động đến các hội đồng giám định. Số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi môi giới hối lộ gần 5,97 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi gần 4,12 tỉ đồng.

Tiền được bị cáo này chuyển một phần cho những người có khả năng tác động đến kết quả giám định, trong đó có Trần Văn Trường và Hoàng Tất Thành, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

Ngoài ra, Mai Anh còn bị xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 3,77 tỉ đồng của hai người. Theo cáo trạng, Mai Anh nhận tiền và hứa có thể tác động để hai người đang vướng vòng lao lý được giám định, kết luận mắc bệnh tâm thần và đi chữa bệnh bắt buộc. Tuy nhiên, Mai Anh không sử dụng số tiền này vào việc đã hứa mà chiếm đoạt.

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường bị cáo buộc nhận trực tiếp 4,68 tỉ đồng từ Mai Anh, Vũ Ngọc Trung, Trần Thị Hương và một số người khác, liên quan việc ra kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh cho 27 trường hợp là bị can, bị cáo, bị án, qua đó giúp họ được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.Sau khi nhận tiền, ông Trường chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định.

Cựu viện trưởng còn nhận hơn 3,34 tỉ đồng liên quan việc tuyển dụng người vào viện, tạo điều kiện cho Mai Anh ở phòng riêng cùng hai con nhỏ và một số việc liên quan đến đi học, chuyển khoa của nhân viên.

Tổng cộng, viện kiểm sát xác định ông Trường phải chịu trách nhiệm về hơn 8 tỉ đồng tiền nhận hối lộ, trong đó hưởng lợi riêng hơn 6,8 tỉ đồng. Vụ án còn liên quan đến người tiền nhiệm của ông Trường là Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng. Ông Vinh bị xác định đã nhận 90 triệu đồng từ Trường rồi cùng các thành viên hội đồng đưa ra kết luận không đúng thực trạng bệnh đối với 6 trường hợp để những người này được chữa bệnh bắt buộc.

Trong hai ngày xét hỏi, Hội đồng xét xử cũng làm rõ việc bà Đặng Thị Hòa nhận tiền của Mai Anh để tác động chồng là cựu Viện trưởng Trường tạo điều kiện cho Mai Anh trong thời gian chữa bệnh.

Vụ án bắt đầu từ việc công an phát hiện Lê Văn Đông tổ chức sử dụng ma túy trên bãi biển Sầm Sơn tối 7/6/2025.

Thời điểm đó, Đông đang phải chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Viện kiểm sát xác định Đông thường xuyên trốn khỏi viện và đã chuẩn bị ma túy, thiết bị âm thanh để tổ chức cho nhiều người sử dụng trong chuyến đi Sầm Sơn.

Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm cán bộ, nhân viên khoa điều trị bắt buộc nam (nơi quản lý Đông) tổ chức nghỉ mát tại Sầm Sơn. Khi công an kiểm tra, 14 cán bộ, nhân viên của khoa đang nghỉ tại cùng khách sạn với vợ chồng Đông - Mai Anh.