Gần cơ sở, sát địa bàn, xử lý nhanh sự cố

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tuần Giáo thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Có mặt sớm hơn, tiếp cận nhanh hơn cũng đồng nghĩa với thêm cơ hội cứu người, ngăn lửa lan rộng. Thực tế hoạt động của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tuần Giáo đã cho thấy hiệu quả việc đưa lực lượng chuyên nghiệp đến gần cơ sở.

Khoảng 5 giờ 40 phút ngày 5/6/2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tuần Giáo nhận tin báo cháy nhà dân tại khối Tân Tiến, xã Tuần Giáo, cách đơn vị khoảng 500m. Cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ và đưa 2 người dân từ tầng 2 ngôi nhà xảy ra cháy xuống nơi an toàn, đồng thời triển khai các đội hình chữa cháy. Đến 6 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lửa lan sang khu vực xung quanh.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tuần Giáo thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Đây là một trong những tình huống cho thấy ý nghĩa của việc bố trí lực lượng chữa cháy ngay tại khu vực. Khi khoảng cách được rút ngắn, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, xác định tình hình và triển khai các phương án cứu người, chữa cháy.

Tại khu vực các xã Sam Mứn, Thanh An, Thanh Yên, Núa Ngam, Mường Nhà, cùng với các dự án, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, nguy cơ cháy, nổ cũng tiềm ẩn. Tháng 8/2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, đưa lực lượng chuyên nghiệp đến gần hơn với cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn huấn luyện nghiệp vụ.

Không chờ đến khi có sự cố mới vào cuộc, cán bộ, chiến sĩ của Đội chủ động đi cơ sở, tuyên truyền, kiểm tra, huấn luyện và nắm những điều kiện thực tế của địa bàn. Mới đây, Đội tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH cho 52 thành viên lực lượng PCCC cơ sở của 4 doanh nghiệp. Sau phần lý thuyết, các học viên trực tiếp sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý tình huống giả định, qua đó nâng cao kỹ năng và khả năng phối hợp khi có sự cố xảy ra.

Cùng với đó, việc nắm chắc địa bàn và chuẩn bị phương án từ trước được Đội xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Trung tá Nguyễn Mạnh Tiến, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn cho biết: Đối với lực lượng chữa cháy, nắm chắc địa bàn là yêu cầu rất quan trọng. Bởi vậy sau khi đi vào hoạt động, đơn vị đã nhanh chóng triển khai rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, nắm hệ thống giao thông, nguồn nước và những khu vực có địa hình phức tạp để nhanh chóng lựa chọn hướng tiếp cận, triển khai lực lượng, phương tiện khi có sự cố xảy ra.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Na Sang tuyên truyền đến hộ kinh doanh về công tác PCCC.

Đến nay Công an tỉnh có 5 Đội Chữa cháy và CNCH khu vực: Mường Lay, Tuần Giáo, Mường Nhé, Na Sang và Sam Mứn, cùng 1 Đội Công tác chữa cháy và CNCH. Các đơn vị được bố trí phương tiện, thiết bị chuyên dụng và duy trì thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng lên đường khi có tin báo.

Thượng tá Nguyễn Văn Thưởng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Theo định hướng đến năm 2030, mạng lưới Đội Chữa cháy và CNCH khu vực sẽ được mở rộng lên 12 Đội tại các trung tâm cụm xã, giúp lực lượng PCCC tiếp tục sát cơ sở hơn. Mạng lưới được mở rộng cũng đồng nghĩa với yêu cầu quản lý địa bàn sâu sát hơn, phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cụ thể hơn và sự phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với cơ sở chặt chẽ hơn.

Công tác tuyên truyền được cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Na Sang tổ chức vào buổi tối thu hút đông đảo người dân tham gia.

Hiệu quả của lực lượng PCCC khu vực không chỉ được thể hiện ở việc có mặt nhanh khi xảy ra sự cố, mà còn nằm ở những công việc được chuẩn bị từ trước như thường xuyên bám địa bàn, nhận diện nguy cơ, chuẩn bị phương án và phối hợp với lực lượng tại chỗ. Khi khoảng cách giữa lực lượng chuyên nghiệp và cơ sở được rút ngắn, khả năng xử lý những phút đầu của sự cố cũng được nâng lên, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.